إيران تنتج اكثر من 98 بالمئة من الأدوية التي تحتاجها البلاد

العالم - ايران

وأضاف ستاري، في تصريح أدلى به خلال مراسم الختامية للأولمبياد العالمي للبايولوجيا في نسخته التاسعة والعشرين بطهران اليوم السبت، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على الصعيد العلمي حازت على المرتبة 13 في البايوتكنولوجيا وفي الخلايا الجذعية حازت على المرتبة 13 عالميا.

واكد على ضرورة المزيد من الاستثمارات في هذين القطاعين العلميين.

واشار الى ماضي الاولمبيادات العلمية في البلاد، معتبرا ان ايران تمتلك طاقات واسعة في مجالات الكوادر البشرية والاقتصاد المعرفي والذي سيتحول الى ركن رئيسي في الاقتصاد الايراني مستقبلا.

ولفت الى ان ايران تعد الاولى على صعيد الشركات الناشئة في الشرق الاوسط في قطاعي البايوتكنولوجيا والخلايا الجذعية.

ونوه الى ان ايران تنتج اكثر من 98 بالمئة من حاجتها في مجال العقاقير الطبية ولديها شركات كبرى في هذا المجال كما تمتلك كوادر متخصصة رفيعة المستوى تستطيع دفع عجلات اقتصاد البلاد بقوة الى الامام.