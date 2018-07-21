البث المباشر
رويترز عن الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الأميركي بومبيو بحثا الجهود اللازمة لحل الأزمة الإنسانية في سوريا
التلفزيون السوري: الجيش السوري يقضي على العديد من الارهابيين في ريف القنيطرة الجنوبي ويحرر 12 بلدة وقرية
التلفزيون السوري: الجيش السوري يقضي على العديد من الارهابيين في ريف القنيطرة الجنوبي ويحرر 12 بلدة
التلفزيةن السوري: الجيش السوري يقضي على العديد من الارهابيين في ريف القنيطرة الجنوبي ويحرر 12 بلدة
سبوتنيك نقلا عن مصادر برلمانية: رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد يتقدم باستقالته خلال أيام
سبوتنيك نقلا عن مصادر برلمانية: رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد يتقدم استقالته خلال أيام
القناة العاشرة الاسرائيلية: اندلاع حريق كبير في مستوطنة "نحال عوز" أكبر المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بفعل بالون حارق
القناة العاشرة الاسرائيلية: اندلاع حريق كبير في مستوطنة "نحال عوز" أكبر المستوطنات المحاذية قطاع غزة بفعل بالون حارق
الكرملين: بوتين وماكرون تناولا في اتصال هاتفي الجهود الإنسانية المشتركة في الغوطة الشرقية السورية
آية الله خامنئي: ينبغي عدم قطع المباحثات مع أوروبا ولكن في نفس الوقت يجب عدم انتظار حزمة المقترحات الأوروبية

تعبئة المستضعفين: انتقام صارم ينتظر الارهابيين مرتبكو جريمة مريوان

تعبئة المستضعفين: انتقام صارم ينتظر الارهابيين مرتبكو جريمة مريوان
السبت ٢١ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

اكدت منظمة تعبئة المستضعفين ان انتقاما قاسيا وصارما ينتظر الارهابيين مرتكبو جريمة الاعتداء على مخفر حدودي تابع لمقر عمليات حمزة سيد الشهداء (ع) التابع للقوة البرية للحرس الثوري في منطقة مريوان والذي اسفر عن استشهاد 11 من كوادر التعبئة والحرس الثوري.

العالم - ايران

واوضح بيان اصدرته منظمة تعبئة المستضعفين بهذا الشأن، ان الامن المثالي الذي تنعم به الجمهورية الاسلامية الايرانية تحقق في ظل غيرة وشهامة رجال متواضعين صانوا حدود وثغور الوطن الاسلامي بأرواحهم، وقدموا العديد من الشهداء في هذا الدرب لحد الآن، وفي هذا السياق فان استشهاد مجموعة من مقاتلي القوة البرية للحرس الثوري في قرية دري في منطقة مريوان بمحافظة كردستان خير دليل على ذلك.

واكد البيان ان جسر الاستشهاد هو الوسيلة الرئيسية للوصول الى الله، وسيبقى الشهداء الابرار دائما خالدين باجتيازهم هذا المعبر الرائع، وقد اورثوا الشعب الايراني الشريف العزة والشموخ، وضمنوا بدمائهم استمرار نهج الامام الحسين (ع)، وتعلمنا منهم طريق الشجاعة.

وأشار بيان منظمة تعبئة المستضعفين الى ان الزمر الارهابية والمعادية للثورة وحماتهم، يفتقدون الى اي قاعدة لدى الشعب الايراني وخاصة اهالي كردستان الواعين الثوريين، وان عليهم انتظار انتقام قاس وصارم من قبل المقاتلين الشجعان، عقابا على جريمتهم الجبانة.

يذكر ان مجموعة ارهابية مناوئة للثورة شنت اعتداء على مقر تعبوي في قرية "دري" ما أسفر عن استشهاد 11 من اعضاء التعبئة والحرس الثوري واصابة 8 آخرين.

تصنيف :

روابط ذات صلة

بالصور: تشييع شهداء الاعتداء الارهابي في مدينة مريوان غربي إيران

قائممقام مريوان: زمرة بيجاك الارهابية هي المسؤولة عن الهجوم الارهابي

لجنة الامن القومي: "بيجاك" من نفذ الهجوم في مريوان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تعبئة المستضعفين: انتقام صارم ينتظر الارهابيين مرتبكو جريمة مريوان

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

قائد الثورة يضع النقاط على الحروف.. حذاري يا ترامب!

روسية تضرب عنق طليقها بالفأس وتحوله لسماد!

تقدم كبير للجيش السوري في الجنوب

تقرير مصور لقاء قائد الثورة الإسلامية مع وزيرالخارجية و سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دول العالم

بالفيديو..هذا ما قاله سائق الحافلة التي دهست الارهابيين في القنيطرة

المشاط يبعث برسالة إلى الرئيس الصيني

إيران تنتج اكثر من 98 بالمئة من الأدوية التي تحتاجها البلاد

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 16:30 بتوقيت غرينتش

اعتقال زعيم مافيا لتهريب المخدرات باكستاني الجنسية جنوب شرق ايران

صحيفة لبنانية تنشر وثائق مسربة لمساعي الإمارات لإخضاع عمان

بدء إخراج الدفعة الثانية من الإرهابيين من قرية أم باطنة بريف القنيطرة

قائد الثورة الإسلامیة ینعي آیة الله مرتضى طهراني

مصر تعلن موقفها من قانون "الدولة القومية" للكيان الإسرائيلي

39 جماعة يهودية حول العالم تؤيد مقاطعة "إسرائيل"

المال السعودي في الدول الغربية لتحسين صورة الرياض

بالفيديو.. حادث مؤلم في لعبة "القذيفة البشرية" بالسيرك

في اتصال هاتفي وزيرا خارجية روسيا و أميركا يبحثان الأزمة السورية

تحرير بلدات وقرى في ريف القنيطرة الجنوبي

الأکثر مشاهدة