تعبئة المستضعفين: انتقام صارم ينتظر الارهابيين مرتبكو جريمة مريوان

العالم - ايران

واوضح بيان اصدرته منظمة تعبئة المستضعفين بهذا الشأن، ان الامن المثالي الذي تنعم به الجمهورية الاسلامية الايرانية تحقق في ظل غيرة وشهامة رجال متواضعين صانوا حدود وثغور الوطن الاسلامي بأرواحهم، وقدموا العديد من الشهداء في هذا الدرب لحد الآن، وفي هذا السياق فان استشهاد مجموعة من مقاتلي القوة البرية للحرس الثوري في قرية دري في منطقة مريوان بمحافظة كردستان خير دليل على ذلك.

واكد البيان ان جسر الاستشهاد هو الوسيلة الرئيسية للوصول الى الله، وسيبقى الشهداء الابرار دائما خالدين باجتيازهم هذا المعبر الرائع، وقد اورثوا الشعب الايراني الشريف العزة والشموخ، وضمنوا بدمائهم استمرار نهج الامام الحسين (ع)، وتعلمنا منهم طريق الشجاعة.

وأشار بيان منظمة تعبئة المستضعفين الى ان الزمر الارهابية والمعادية للثورة وحماتهم، يفتقدون الى اي قاعدة لدى الشعب الايراني وخاصة اهالي كردستان الواعين الثوريين، وان عليهم انتظار انتقام قاس وصارم من قبل المقاتلين الشجعان، عقابا على جريمتهم الجبانة.

يذكر ان مجموعة ارهابية مناوئة للثورة شنت اعتداء على مقر تعبوي في قرية "دري" ما أسفر عن استشهاد 11 من اعضاء التعبئة والحرس الثوري واصابة 8 آخرين.