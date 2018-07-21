البث المباشر
مراسل العالم: إستشهاد امرأة وطفلتها بقصف صاروخي ومدفعي مكثف على مناطق سكنية بمديرية رازح في صعدة شمالي اليمن
التلفزيون السوري: خروج الحافلات التي تقل الارهابيين من مدينة نوى بريف درعا الغربي والجيش السوري يستعد لتسلمها
رويترز عن الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الأميركي بومبيو بحثا الجهود اللازمة لحل الأزمة الإنسانية في سوريا
التلفزيون السوري: الجيش السوري يقضي على العديد من الارهابيين في ريف القنيطرة الجنوبي ويحرر 12 بلدة وقرية
التلفزيون السوري: الجيش السوري يقضي على العديد من الارهابيين في ريف القنيطرة الجنوبي ويحرر 12 بلدة
التلفزيةن السوري: الجيش السوري يقضي على العديد من الارهابيين في ريف القنيطرة الجنوبي ويحرر 12 بلدة
سبوتنيك نقلا عن مصادر برلمانية: رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد يتقدم باستقالته خلال أيام
سبوتنيك نقلا عن مصادر برلمانية: رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد يتقدم استقالته خلال أيام
القناة العاشرة الاسرائيلية: اندلاع حريق كبير في مستوطنة "نحال عوز" أكبر المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بفعل بالون حارق
القناة العاشرة الاسرائيلية: اندلاع حريق كبير في مستوطنة "نحال عوز" أكبر المستوطنات المحاذية قطاع غزة بفعل بالون حارق

برلماني ألماني: أوروبا تجري دراسة حاليا بشأن آليات الحفاظ على الاتفاق النووي

برلماني ألماني: أوروبا تجري دراسة حاليا بشأن آليات الحفاظ على الاتفاق النووي
السبت ٢١ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

قال عضو لجنة السياسات الخارجية في البرلمان الألماني 'تورسن فراي' إن برلين تدعو إلى استمرار الاتفاق النووي وبقاء ايران في هذا الاتفاق الدولي؛ مردفا ان المانيا الى جانب الاتحاد الاوروبي تجري حاليا دراسة حول اليات الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذ هذه الآليات.

العالم - ايران

جاءت تصريحات البرلماني الالماني هذه اليوم السبت بطهران، خلال اللقاء مع رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي 'حشمت الله فلاحت بيشه'.

وأكد فراي ان المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الالمان يرغبون في تنمية العلاقات، وبما يشمل مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ونوه الى ان النهوض بمستوى العلاقات بين البلدين يضطلع بدور كبير في رفع المستوى المعرفي المتبادل وتطوير التعاون الثنائي.

وانتقد عضو لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الالماني، سياسات امريكا الاحادية في عهد ترامب؛ مصرحا ان المانيا وفي سياق سياساتها متعددة الاطراف، أعلنت منذ البدء عن رفضها لمواقف ترامب وترى بان سياسات امريكا الراهنة لن تخدم السلام والاستقرار في العالم.

بدوره، اشار فلاحت بيشة الى تاريخ العلاقات بين طهران وبرلين؛ مؤكدا ان البلدين وفي ضوء دورهما الهام والمؤثر في منطقة الشرق الاوسط واوروبا، يقيمان علاقات مستدامة وجيدة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجماعية والبرلمانية.

ونوه رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي الى ان ايران جربت منذ انتصار الثورة الاسلامية انواع التهديدات والضغوط ونكث العهود من جانب امريكا، لكنها لم ولن تستسلم امام الجشع والغطرسة والنزعة الاحادية لهذا البلد.

واشار الى ان انسحاب امريكا من الاتفاق النووي شكل نموذجا آخر من عدم التزام هذا البلد بالعهود الدولية؛ مصرحا ان جميع الأنظار تتجه اليوم نحو اوروبا بوصفها الطرف الآخر في هذا الاتفاق الدولي الهام.

وتابع قائلا، ان لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية في إيران تراقب جهود الاوروبيين في مجال استخدام الاليات المختلفة للحفاظ علي الاتفاق النووي؛ وعليه فإن بقاء الجمهورية الاسلامية ضمن هذا الاتفاق رهن بالنتائج المثمرة والناجمة عن الاجراءات الاوروبية.

وفي الختام، اشار الى ان توفر المشتركات في المجالات المختلفة يسهم في تعزيز التعاون وتنمية العلاقات بين ايران والمانيا.

تصنيف :

روابط ذات صلة

ايران والمانيا توقعان وثيقة للتعاون النووي

توسيع التعاون بين ايران والمانيا حول ترميم الاثار التراثية

وزيرا خارجية ايران والمانيا يبحثان القضايا الاقليمية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

العراق.. حزمة قرارات جديدة تلبية لمطالب متظاهري المثنى

ظريف: الإجراءات الاوروبية مازالت غير كافية في المجال الميداني

بلغاريا.. ايقاف اتفاقيات لإعادة قبول مهاجرين

"اسرائيل" .. نهاية حكاية الافعى!

داء السكري: مرض يؤدي الى اعاقات أو حتى الموت!

ماذا يحدث في الرقة ... أميركا تجهز الدواعش لأمر خطير!

الانتهاء من إخراج الإرهابيين الرافضين للتسوية من بلدة محجة بريف درعا

برلماني نمساوي: الاتحاد الاوروبي يؤكد الحفاظ على الاتفاق النووي

الاسد يستعيد القنيطرة و "اسرائيل" تخسر رهاناتها

وزير لبناني: استقرار سورية ينعكس إيجاباً على لبنان

تصاعد القلق الأمني بالسعودية بعد استهداف أرامكو بسلاح يمني

الإمارات السعودية تركيا قطر.. سباق للسيطرة على القرن الإفريقي!

تحركات لآل سعود تقلق «ملك السعودية المنتظر»!

المغرب.. رئيس الوزراء يتهم كثيرين بـ”الوشاية” للإيقاع بين حزبه والملك

مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجاري

سيارة تسقط بين بنائين في الاردن!

سابقة في البرلمان الاردني .. نائب "ينتقد" الملك وزوجته!

تقرير خاص.. الاحتلال الاسرائيلي يخرق الهدنة ويقصف شرق غزة(فيديو)

برلماني ألماني: أوروبا تجري دراسة حاليا بشأن آليات الحفاظ على الاتفاق النووي

تقرير خاص.. سوريا.. بدء التمهيد الناري بقصف مواقع "داعش" في حوض اليرموك(فيديو)

الأکثر مشاهدة