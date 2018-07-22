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ايران تهزم الصين حاملة اللقب في بطولة شباب آسيا للكرة الطائرة

ايران تهزم الصين حاملة اللقب في بطولة شباب آسيا للكرة الطائرة
الأحد ٢٢ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

هزم منتخب ايران نظيره الصيني بثلاثة اشوط مقابل لاشيء في افتتاح منافسات بطولة شباب آسيا للكرة الطائرة اليوم السبت والتي تقام في البحرين.

العالم - رياضة 

ونجح المنتخب الايراني وصيف الدورة السابقة من الحاق الهزيمة بحامل اللقب الصين وحسم هذا اللقاء الحساس لصالحه بثلاثة اشواط نظيفة 25-22، 25-13 و25-22.
وتخوض ايران مباراتها الثانية بعد غد الاثنين امام كوريا الجنوبية في اطار المجموعة الاولى.
يذكر ان الدورة التاسعة عشرة لبطولة آسيا بالكرة الطائرة لشباب تحت 20 عاما تقام في المنامة عاصمة البحرين للفترة من 21 لغاية 28 تموز/ يوليو الجاري، ويـتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى نهائيات بطولة شباب العالم تحت 21 عامام التي تقام العام المقبل 2019.

يشار الى ان ايران توجت بلقب بطولة شباب آسيا للكرة الطائرة خمس مرات، وفازت بالمركز الثاني 3 مرات وبالمركز الثالث مرتين.

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