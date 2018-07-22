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باقري: حثوا أميركا على مهاجمتنا في الـ18 شهرا الماضية

باقري: حثوا أميركا على مهاجمتنا في الـ18 شهرا الماضية
الأحد ٢٢ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن مساع لدى الدول الحليفة لأميركا لدفع واشنطن على شن هجوم عسكري على إيران، ما أفشله قادة الجيش في الجمهورية الإسلامية.

العالم - إيران

وفي جلسة المجلس التنسيقي للوثيقة الاستراتيجية لتقديم الخدمات للمقاتلين قال اللواء محمد باقري: قد يبدو الأميركان لا يتحدثون عن الحرب في الظاهر، لكن لدينا معلومات موثقة أنه وخلال العام ونصف العام الأخير كان هناك من يحث الأميركان على الهجوم العسكري على إيران، لكن قادة الجيش حالوا دون تحقيق ذلك.. لذلك علينا أن نكون جاهزين لشتى الوقائع.

وأشار باقري إلى أن الثورة الإسلامية كانت ذات محور شعبي مضيفا، أن "اليوم كذلك بات الشعب هو الركن الركين للثورة الإسلامية، ورغم كل الصعاب ستستمر هذه الوتيرة".

ولفت إلى أن حل مشاكل الثورة لم يكن مقدوراً من دون الحضور الشعبي، حيث يمكن ملاحظة ذلك في العديد من المواقف ومنها فترة الدفاع المقدس )الحرب العراقية المفروضة على إيران( والتي حشد العدو فیها الکثیر من إمکانیاته، حيث لو لم يكن الحضور الشعبي لكنا قد هزمنا فيها.

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