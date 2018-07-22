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الكويت تستعين بمعلمين ومعلمات من مصر لسد احتياجاتها التعليمية!

الكويت تستعين بمعلمين ومعلمات من مصر لسد احتياجاتها التعليمية!
الأحد ٢٢ يوليو ٢٠١٨ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

تتجه وزارة التربية والتعليم الكويتية، إلى الاستعانة بمعلمين ومعلمات من مصر وفلسطين، لسد احتياجات الوزارة خلال العام الدراسي الجديد 2018- 2019؛ وذلك في ظل عدم توفير العدد المطلوب من دولتي تونس والأردن، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ ش أ).

العالم - افريقيا 

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن مسؤولي وزارة التربية والتعليم الكويتية، قد يلجؤون إلى إيفاد بعثتين خارجيتين إلى مصر وفلسطين، للتعاقد مع معلمين ومعلمات لسد الاحتياجات المطلوبة لديها، خاصة في ظل حاجتها إلى نحو 600 معلم ومعلمة للعام الدراسي الجديد.

وكانت الوزارة قد أعلنت إرسال لجنتين خارجيتين إلى كل من تونس، والأردن، خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليو الجاري؛ للتعاقد مع معلمين ومعلمات لتغطية احتياجات العام الدراسي الجديد.

وتعاقدت الكويت بالفعل مع 156 معلما تونسيا وأردنيا فقط، شملوا 31 معلما، و40 معلمة تربية بدنية من تونس، و85 معلما في مواد الكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والجيولوجيا، واللغة الإنجليزية من الأردن، في حين مازالت الحاجة الماسة إلى نحو 444 معلما ومعلمة، لسد الاحتياجات المطلوبة، بحسب أ ش أ.

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