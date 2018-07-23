أميركا بقيت لوحدها في سياسة العداء لإيران

العالم - ايران

وفي ختام زيارته الى محافظة لرستان، قال محمد نهاونديان: ان السياسة الثابتة للحكومة تتمثل في تنمية العلاقات مع كل الدول.. وأن تتصور دولة خاصة في جانب من العالم، أنها يمكنها أن تقيد أو تحدد علاقات بلد كبير كإيران، فإن ذلك تصور خاطئ.

وأضاف: ان ايران في الظروف الراهنة لديها علاقات مع الدول الاخرى افضل من السابق.. وفي الوقت الحاضر لدينا تعامل اقتصادي وسياسي مع اغلب دول الجوار أكثر مما سبق.

وتابع نهاونديان: في السابق كان بإمكان أميركا ان تحظى بسرعة بتماشي بعض الدول الاوروبية معها في سياسة العداء لإيران، ولكن اليوم قد أدرك العالم جيدا أن أميركا بقيت لوحدها في سياسة عدائها لإيران، فأغرب دول العالم تدعم أحقية ايران في مواقفها الدولية.