العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في ملف بانوراما الاول.. أدانت ايران التدخلات الاميركية في شؤونِها الداخلية، واكدت أن سياسة ترامب ستواجِه الفشل الحتمي، معتبرة ان التهديدات الامريكية تندرج في اطار الحرب النفسية والدعائية، في المقابل رأت المانيا أن تهديدات الحرب لا تفيد أبدا.

في ملف بانوراما الثاني... اكدت حركة انصار الله ان التحالف السعودي عمد الى التصعيد العسكري في الساحل الغربي بهدف احتلال الحديدة وإفشال جهود المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، غداة توصله الى تفاهم مع المسؤولين في صنعاء حول اجراء مفاوضات تشمل القضايا السياسية والأمنية بما فيها الرئاسة والحكومة.

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