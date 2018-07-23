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قاسمي: قثمنا بدراسة رزمة الاتحاد الاوروبي وبدانا محادثات جديدة معه بعد ان شعرنا انها لن تحقق كل مطالبنا
قاسمي: محادثاتنا مع الاتحاد الاوروبي حول خروج اميركا من الاتفاق النووي مستمرة وقد تسلمنا الرزمة الاولى من الاتحاد
قاسمي: طرح اميركا حول منع تصدير النفط الايراني خدعة لا اكثر وهي لم تنجح في السابق في ذلك رغم القرارات الدولية
قاسمي: لدينا الاستعداد اللازم للدفاع عن انفسنا ومواجهة اي تهديد
قاسمي: الشعب الايراني لن يقف مكتوف الايدي امام اي ضغط او غزو اجنبي وسيدافع عن نفسه

نشرة بانوراما: "تدخل اميركا في ايران" و"تصعيد سعودي باليمن"

نشرة بانوراما:
الإثنين ٢٣ يوليو ٢٠١٨ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:30 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "التدخلات الاميركية في شؤون ايران الداخلية" و"تصعيد سعودي وتعمد افشال جهود المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث".

العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في ملف بانوراما الاول.. أدانت ايران التدخلات الاميركية في شؤونِها الداخلية، واكدت أن سياسة ترامب ستواجِه الفشل الحتمي، معتبرة ان التهديدات الامريكية تندرج في اطار الحرب النفسية والدعائية، في المقابل رأت المانيا أن تهديدات الحرب لا تفيد أبدا.

في ملف بانوراما الثاني... اكدت حركة انصار الله ان التحالف السعودي عمد الى التصعيد العسكري في الساحل الغربي بهدف احتلال الحديدة وإفشال جهود المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، غداة توصله الى تفاهم مع المسؤولين في صنعاء حول اجراء مفاوضات تشمل القضايا السياسية والأمنية بما فيها الرئاسة والحكومة.

غرفة اخبار العالم

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