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نائب اميركي بارز يحرج ترامب بعد تغريدته العدوانية عن ايران

نائب اميركي بارز يحرج ترامب بعد تغريدته العدوانية عن ايران
الثلاثاء ٢٤ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال سيني هوير ، رئيس الأقلية في مجلس النواب الاميركي، إن تغريدة الرئيس ترامب العدوانية عن إيران "لا تليق برئيس أمريكي" ووصفتها بأنها محاولة لصرف النظر عن أدائه "غير الأمريكي في جوهره" في قمة الأسبوع الماضي في هلسنكي مع الرئيس الروسي فلاديمير.

وجاء التقييم القاسي من قبل هوير ردا على تحذير ترامب في وقت متأخر من ليل الأحد إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني - بأحرف كبيرة - بأن "إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا هددت الولايات المتحدة مرة أخرى".

وقال هوير في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست: "إنه ضعيف على بوتين، ويريد أن يثبت أنه قاس على روحاني". "إنه إلهاء. إنه إلهاء عن المشاكل التي يواجهها مع الأداء الفظيع ، غير الأمريكي في الأساس الذي كان لديه في هلسنكي ، وأعتقد أن هذا هو مجرد طريقة لكسر الدوران والضغط على صدره ويقول: "يمكنني أن أكون قاسيًا جدًا على الناس".

وأضاف: "كالعادة، كان الغلو الذي استخدمه، في رأيي، غير لائق لرئيس أمريكي لأن الرسالة التي يرسلها ليست فقط خطرا على إيران وإنما خطرا على المجتمع العالمي".

 

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