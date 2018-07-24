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محسن هاشمي: العالم سيقف الى جانبنا امام دعاة الحرب

محسن هاشمي: العالم سيقف الى جانبنا امام دعاة الحرب
الثلاثاء ٢٤ يوليو ٢٠١٨ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس المجلس البلدي بطهران محسن هاشمي رفسنجاني بانه ما دامت ايران تعمل بيقظة في السياسة الخارجية وتتجنب السلوكيات الاستفزازية والمتطرفة فان محاولات القوى المتطرفة في اميركا والكيان الصهيوني الداعية للحرب ستفشل وان العالم سيقف الى جانبنا امام هذه القوى.

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء، اشار هاشمي الى مواقف الاميركيين الاخيرة قائلا، لقد شهدنا خلال الايام الاخيرة تهديدات ومواقف من مسؤولين اميركيين خارجة عن منطق وعرف النظام الدولي. فالعالم اليوم يشهد بوضوح منطق وعقلانية الجمهورية الاسلامية الايرانية ومناداتها بالسلام والتزامها بتعهداتها الى جانب وقاحة ونكث العهد والتطرف من المثلث البغيض المتمثل باميركا و"اسرائيل" وبعض الحكومات العربية.

واشار الى سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية المبدئية والتي ادت في ظل القبول بالاتفاق النووي الى عزلة اعداء ايران على الصعيد الدولي، داعيا الى استمرار هذه السياسة لافشال المحاولات الواسعة الرامية الى خلق حالة الخوف من ايران "ايرانوفوبيا".

واكد هاشمي بانه ما دمنا نعمل بيقظة في السياسة الخارجية ونتجنب السلوكيات الاستفزازية والمتطرفة، فان محاولات القوى المتطرفة الداعية للحرب في اميركا والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية محكومة بالفشل وان العالم سيقف الى جانبنا امام هذه القوى الداعية للحرب.

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