البث المباشر

خاص: طهران ترد على "مطالب اسرائيلية" لموسكو حول سوريا

خاص: طهران ترد على
الثلاثاء ٢٤ يوليو ٢٠١٨ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

اكد عضو لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي ان الحضور الاستشاري الايراني في سوريا لدعم محور المقاومة مستمر على الرغم من مطالبة نتنياهو بخروج القوات الإيرانية من سوريا والتي جاءت ضمن قائمة طلبات نتنياهو من بوتين والتي نشرتها وسائل اعلام عبرية.

و اوضح علاء الدين بروجردي عضو لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني خلال اتصال هاتفي اجرته قناة العالم معه، أن الحضور الايراني في سوريا يأتي بناء علي طلب رسمي من الحكومة السورية لمؤازرتها في مواجهة الإرهاب و أنه لا يحق  للعدو المحتل ابداء رأيه في أي شأن يخص المنطقة .

واكد بروجردي أن الكيان الصهيوني من خلال امتلاكه لاكثر من 200 رأسا نوويا يشكل اكبر تهديد لمنطقة غرب اسيا مطالبا الامم المتحدة باتخاذ الاجراءات اللازمة لنزع السلاح النووي الاسرائيلي .

وتعليقا على زيارة ولايتي التي تزامنت مع زيارة رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي اكد ان الاخير شخص متسكع يسافر يوميا الى نقطة من العالم ويطلق تصريحات واهية لاتتسم بالحكمة  مضيفا ان زيارته لموسكو وتصريحاته لن تؤثر على مسار التعاون القائم بين جبهة المقاومة في مواجهة الارهاب في سوريا وأن علاقة بلاده مع روسيا هي علاقة استراتيجية في مختلف المجالات.

يذكر ان مواقع اسرائيلية سربت اليوم الثلاثاء، ما اسمته "مطالب اسرائيلية لموسكو" حول الوجود الايراني في سوريا.
 

تصنيف :

روابط ذات صلة

ايران ترعب "اسرائيل"، ماهي مطالب تل أبيب لموسكو!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ملخص - مع الحدث: اهداف العدوان الاسرائيلي على سوريا ومسار تحرير الجنوب

الخارجية الأمريكية تبدي استعدادها لتطوير العلاقات مع السودان

بالصور.. الصومال تنظم معرض هرجيسا الدولي للكتاب

الأمن الدولي يطالب ميانمار بمضاعفة جهودها لتأمين عودة الروهينغا

السودان يشيد بجهود قوات "يوناميد" و"يونيسفا" في دارفور وأبيي

جيش أميركي جرار منتشر في 177 بلدا!

رئيس مجلس النواب الليبي يبحث مع وزير خارجية فرنسا مستجدات الأزمة الليبية

تحالف سائرون يوجه رسالة الى الحكومة بشأن الاحتجاجات.. بماذا طالب؟

الاركان الايرانية: قواعد أميركا ومصالحها في مرمى اسلحتنا

خاص: طهران ترد على "مطالب اسرائيلية" لموسكو حول سوريا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش

لبنان: بالتواصل مع سوريا نجحنا في معالجة ملفات امنية وانسانية

انفجارات قوية تهز العاصمة الأفغانية كابول

وزير الخارجية الالماني: لن نستسلم للتهديدات الأمريكية

نائب بحريني سابق يكشف سبب عجز صناديق التقاعد

محسن هاشمي: العالم سيقف الى جانبنا امام دعاة الحرب

بين تصفيتهم وترحيلهم.. لماذا اختار الغرب إجلاء "الخوذ البيضاء"؟

مركز عين: جريمة المرتزقة بحق الاسير اليمني فاقت جرائم القاعدة وداعش

شاهد:موجات الحرارة تصل الی بلاد مشهورة بالبرد والثلوج

الدفعة الاولى من حجاج ايران تتوجه الى مكة لاداء عمرة الحج

الأکثر مشاهدة