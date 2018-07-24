خاص: طهران ترد على "مطالب اسرائيلية" لموسكو حول سوريا

و اوضح علاء الدين بروجردي عضو لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني خلال اتصال هاتفي اجرته قناة العالم معه، أن الحضور الايراني في سوريا يأتي بناء علي طلب رسمي من الحكومة السورية لمؤازرتها في مواجهة الإرهاب و أنه لا يحق للعدو المحتل ابداء رأيه في أي شأن يخص المنطقة .

واكد بروجردي أن الكيان الصهيوني من خلال امتلاكه لاكثر من 200 رأسا نوويا يشكل اكبر تهديد لمنطقة غرب اسيا مطالبا الامم المتحدة باتخاذ الاجراءات اللازمة لنزع السلاح النووي الاسرائيلي .

وتعليقا على زيارة ولايتي التي تزامنت مع زيارة رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي اكد ان الاخير شخص متسكع يسافر يوميا الى نقطة من العالم ويطلق تصريحات واهية لاتتسم بالحكمة مضيفا ان زيارته لموسكو وتصريحاته لن تؤثر على مسار التعاون القائم بين جبهة المقاومة في مواجهة الارهاب في سوريا وأن علاقة بلاده مع روسيا هي علاقة استراتيجية في مختلف المجالات.

يذكر ان مواقع اسرائيلية سربت اليوم الثلاثاء، ما اسمته "مطالب اسرائيلية لموسكو" حول الوجود الايراني في سوريا.

