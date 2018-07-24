بالفيديو؛ الرد الايراني على التهديدات الاميركية الاخيرة

العالم - ايران

تواصلت ردود الأفعال الإيرانية على حملة التصعيد الأمريكية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، حيث توعدت القوات المسلحة الايرانية ترامب بالرد بقوة، وبما يبعث على الندم على اي تهديد يستهدف مصالح الايرانيين.

وقال قائد الاركان العامة للقوات المسلحة في ايران اللواء محمد باقري ردا على تهديدات ترامب للرئيس الايراني حسن روحاني إن الاحلام الخاطئة لترامب ازاء قدرات الشعب الايراني وقواته المسلحة لن تتحقق أبدا، لأن هذه القوات باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى، وأكثر استعدادا مما كانت عليه في السابق، وتملك قدرة دفاعية عالية تفوق توقعات الاعداء.

وحذر باقري الولايات المتحدة من ردود قوية وغير متوقعة في المنطقة والعالم تستهدف مصالحها الواقعة في مرمى القدرات الدفاعية الايرانية، واشار الى أن الشعب الايراني لم يبدأ أي حرب حتى الآن بل حمل دائما لواء السلم والاستقرار في المنطقة، وعمل على ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وبدوره رد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على تهديدات الرئيس الأميركي لطهران ودعاه الى الحذر، وفي تغريدة قال ظريف إن الشعب الايراني لا يعير اهتماما لتهديدات ترامب، واعتاد على سماع مثل هذه التبجحات على مدى الأعوام الأربعين الماضية، واضاف أن عمر ايران يعود الى آلاف السنين، وقد رأت سقوط امبراطوريات، وعمرها أكبر من بعض الدول، داعيا ترامب الى الحذر.

إلى ذلك أكدت طهران أنها ستتخذ اجراءات مضادة في حال تحركت الولايات المتحدة بشكل جدي باتجاه منع تصدير النفط الإيراني، المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي اعتبر التهديدات الأميركية لبلاده مجرد تبجحات ناجمة عن وجود مستشارين غير أكفاء، وقال إن واشنطن فشلت سابقا في تنفيذ تهديداتها حول النفط حتى مع وجود قرارات من مجلس الأمن الدولي، مشيرا الى أن واشنطن تعاني حاليا من العزلة.