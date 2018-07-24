البث المباشر
ترامب يقول إنه مستعد للتوصل إلى "اتفاق حقيقي" بشأن برنامج إيران النووي
روسيا: لا توجد أسباب قانونية موضوعية لمزيد من العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا
روسيا: لدى الأمريكيين إمكانية واحدة للبقاء في سوريا وهي التعاون مع موسكو ودمشق لعودة اللاجئين
إردوغان: "القانون الإسرائيلي" فاشي وروح هتلر عاودت الظهور
نتنياهو: تركيا تتحول في عهد إردوغان إلى دكتاتورية مظلمة
وزير الخارجية التركي: أنقرة تعارض العقوبات على إيران وليست ملزمة بالعقوبات الأمريكية
أردوغان: أدعو العالمين الاسلامي والمسيحي وكافة الدول ومنظمات المجتمع المدني والاعلاميين المؤمنين بالديمقراطية والحرية إلى التحرك ضد "اسرائيل"
قتلى وجرحى في انفجار عنيف ناتج عن دراجة نارية ملغومة هز حي إنماء بمدينة عدن
البيت الأبيض يؤكد أن روسيا تدخلت بالانتخابات الأمريكية وينفي تواطؤ حملة ترامب بذلك
إصابة 11 فلسطينياً بينهم إمرأة خلال تصديهم لمحاولة قوات الاحتلال هدم منزل في سخنين بالداخل المحتل

بالفيديو؛ الرد الايراني على التهديدات الاميركية الاخيرة

الثلاثاء ٢٤ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) ‏24‏/07‏/2018 - حذر قائد أركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بلاده سترد بقوة على التهديدات الأمريكية، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية باتت أكثر جهوزية من أي وقت مضى.

العالم - ايران

تواصلت ردود الأفعال الإيرانية على حملة التصعيد الأمريكية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، حيث توعدت القوات المسلحة الايرانية ترامب بالرد بقوة، وبما يبعث على الندم على اي تهديد يستهدف مصالح الايرانيين.

وقال قائد الاركان العامة للقوات المسلحة في ايران اللواء محمد باقري ردا على تهديدات ترامب للرئيس الايراني حسن روحاني إن الاحلام الخاطئة لترامب ازاء قدرات الشعب الايراني وقواته المسلحة لن تتحقق أبدا، لأن هذه القوات باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى، وأكثر استعدادا مما كانت عليه في السابق، وتملك قدرة دفاعية عالية تفوق توقعات الاعداء.

وحذر باقري الولايات المتحدة من ردود قوية وغير متوقعة في المنطقة والعالم تستهدف مصالحها الواقعة في مرمى القدرات الدفاعية الايرانية، واشار الى أن الشعب الايراني لم يبدأ أي حرب حتى الآن بل حمل دائما لواء السلم والاستقرار في المنطقة، وعمل على ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وبدوره رد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على تهديدات الرئيس الأميركي لطهران ودعاه الى الحذر، وفي تغريدة قال ظريف إن الشعب الايراني لا يعير اهتماما لتهديدات ترامب، واعتاد على سماع مثل هذه التبجحات على مدى الأعوام الأربعين الماضية، واضاف أن عمر ايران يعود الى آلاف السنين، وقد رأت سقوط امبراطوريات، وعمرها أكبر من بعض الدول، داعيا ترامب الى الحذر.

إلى ذلك أكدت طهران أنها ستتخذ اجراءات مضادة في حال تحركت الولايات المتحدة بشكل جدي باتجاه منع تصدير النفط الإيراني، المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي اعتبر التهديدات الأميركية لبلاده مجرد تبجحات ناجمة عن وجود مستشارين غير أكفاء، وقال إن واشنطن فشلت سابقا في تنفيذ تهديداتها حول النفط حتى مع وجود قرارات من مجلس الأمن الدولي، مشيرا الى أن واشنطن تعاني حاليا من العزلة.

روابط ذات صلة

ما سر هرع ترامب ونتنياهو لإنقاذ عناصر "الخوذ البيضاء" عبر الجولان؟

مستشار روحاني: ترامب هو التهديد الاكبر لاميركا

معاناة ترامب امام سياسة ورجالات اوباما

لاريجاني: تصريحات ترامب العبثية لا تستحق الرد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

البصرة.. وقفة احتجاجية للمحامين وخطة لإنشاء صندوق مالي لحل الازمة+فيديو

دمشق: الحق السيادي لسوريا على الجولان لا يخضع للتفاوض ولا يسقط بالتقادم 

حصيلة التفجيرات في أغنى مدن العراق جنوبا

خلال لقائه السفير الروسي بطهران.. النائب فلاحت بيشة: تعاون ايران وروسيا حقق النجاح في مكافحة الارهاب بالمنطقة

التوتر فی الجنوب السوري يدخل مرحلة جديدة!

الأمن المصري يقتل 13 مسلحا في سيناء

ماذا وراء التغيير الأمريكي اتجاه السودان؟

95% من درعا وغالبية القنيطرة بيد الجيش السوري+فيديو

لا تكذب بشأن سنك عند تسجيلك في "تويتر"!

الكرملين: بوتين وترامب قد يلتقيان على هامش قمة العشرين بالأرجنتين

شركة النفط الايرانية تنهي دراسة اقتراح غازبروم الروسية لتطوير حقل غاز بارس الشمالي

مجلة أمريكية: "إسرائيل" تخشى سيناريو كارثيا... ماذا يمتلك حزب الله

إخضاع عُمان.. ورقة بن سلمان وبن زايد الأخيرة لإعادة الهيبة المفقودة

مجلة اميركية: الحفاظ على مضيق هرمز كلّف واشنطن 8 تريليون دولار

رفع دعوى قضائية على اتفاقية بين الحكومة اللبنانية وبنك الاستثمار الأوروبي

بالفيديو؛ الرد الايراني على التهديدات الاميركية الاخيرة

بين التأييد والتنديد.. مواقع التواصل الإجتماعي مدخل للزواج!!

ولايتي واللواء سليماني ووزير الدفاع يشاركون في ملتقى السفراء الايرانيين في الخارج

 "بي بي سي" تتهم المدرب النيجيري يوسف بتلقيه رشوة وهو يرد انها "هدية"

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

الأکثر مشاهدة