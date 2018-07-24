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مجلة أمريكية: "إسرائيل" تخشى سيناريو كارثيا... ماذا يمتلك حزب الله

مجلة أمريكية:
الثلاثاء ٢٤ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

لم تكن "إسرائيل" أقوى مما هي عليه الآن، ورغم أنها تحظى بعلاقة وثيقة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فضلا عن ترسانتها العسكرية والنووية القوية، وقواتها الجوية القادرة على قطع مئات الكيلومترات باتجاه أعدائها، لكنها "دولة" صغيرة عرضة للهجوم.

العالم - فلسطين

تقول مجلة "ذا أتلانتك" الأميركية"، في تقرير بعنوان (لماذا تخشى "إسرائيل" من الوجود الإيراني في سوريا): "إن "إسرائيل" —رغم الدعم الأميركي والقوة العسكرية- فهي "دولة" صغيرة ذات بنية تحتية محدودة، ولديها مطار دولي وحيد، وبضعة محطات كبرى لتوليد الطاقة، وشبكة كهربائية، حذر خبراء إسرائيليون من خطر تعرضها لهجمات".

ونقلت المجلة الأميركية عن مسؤولين أمنيين، أن "إسرائيل" تتخوف من سيناريو كارثي قد يتحقق لو تطورت الأسلحة التي تتوفر لدى إيران وحزب الله، بما يكفي لضرب البنية التحتية المدنية والعسكرية ولشل الحياة اليومية في "إسرائيل".

وتشير المجلة إلى أن إيران وحزب الله لديهما صواريخ متطورة صممت من أجل استغلال ثغرة الضعف تلك عند "إسرائيل"، وقد أدى خطر تلك الأسلحة لجر "إسرائيل" بشكل أعمق نحو الصراع السوري، وهو يمهد لتغيير جذري في الحرب المقبلة مع حزب الله، والتي قد تتم في موعد أقرب مما كان متوقعا.

ويوضح مايكل أورين، سفير "إسرائيل" السابق لدى الولايات المتحدة، تلك المخاوف قائلا: "لا يتركز خوفنا الأكبر عند وجود إيران قرب الحدود، بل من وجود إيران في سوريا. ولن يفيد إبعاد قوات إيرانية عن الحدود ما دامت تحوز صواريخ يصل مداها إلى 200 كيلومتر".

وحذر أوفر زالزبيرغ، محلل بارز في القضايا الإسرائيلية لدى مجموعة كرايسيس إنترناشونال، من أنه في حال نشوب حرب، "سيتلقى سكان "إسرائيل" ضربات لم يشهدوها منذ عشرات السنين".

وبحسب التقرير، منذ حرب حزب الله الأخيرة مع "إسرائيل" في عام 2006، وسع الحزب مخزونه الصاروخي. وأصبحت ترسانته أكثر تطورا.

وإن كان بمقدور هذه الترسانة الصاروخية أن توقف الحركة في مدينتي تل أبيب والقدس المحتلة، وإغلاق مطار بن غوريون —وفقا لما يراه مايكل إيلمان، المسؤول الرفيع لدى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية- فإنها "لن تكون دقيقة بما يكفي لتدمير أهداف عسكرية محددة".

وزعم: "لا أعتقد أن القدرات الأحدث التي تستعرضها إيران ستكون ذات فاعلية عسكرية حتمية، لكنها قد تعطل خططا إسرائيلية".

ويشير التقرير إلى أن الجيش السوري يشن هجوما بالقرب من الحدود مع "إسرائيل"، بما يهدد بإشعال فتيل تصعيد أكبر (حسب التقرير)، إذ سارعت "إسرائيل" إلى إرسال تعزيزات نحو جانبها من الحدود خشية اندلاع عمليات عنف هناك، وفيما لم تظهر مشاركة مقاتلين إيرانيين في الهجوم، يخشى مسؤولون في القدس المحتلة من احتمال أن يتحركوا بهدوء حال استعادة الحكومة السورية السيطرة على المنطقة.

وقد نقل عن مسؤول عسكري "إسرائيلي" إدعى في لقاء مع مجموعة كرايزيس إنترناشونال: "سوف نهاجم مواقع لحزب الله في لبنان، وإن كان ضمن مناطق مدنية، وسوف نستخدم القوة المفرطة ضد قرى أو مناطق يعمل من خلالها حزب الله".

لكن يشاع بأن الولايات المتحدة الأميركية وروسيا و"إسرائيل" تتفاوض على حل دبلوماسي للازمة السورية من شأنه إنشاء منطقة عازلة خالية من قوات مدعومة إيرانيا بالقرب من ما تسمى بالحدود "الإسرائيلية"، ورغم ذلك فإن خطر صواريخ حزب الله البعيدة المدى يبقى قائما، وفقا للمجلة.

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