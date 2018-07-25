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لهذا السبب سيأكل السيسي "وجبة واحدة يوميا" !

لهذا السبب سيأكل السيسي
الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه سيأكل "وجبة واحدة يوميا" لو كان ذلك في صالح بناء "الأمة"، مشيرا إلى أن قيادة دولة مثل مصر لا يحل بـ"الأكل والشرب".

العالم - مصر

وقال السيسي، خلال افتتاحه بعض مشروعات الكهرباء، إن "قيادة دولة تضم 100 مليون مواطن أمر لا يحل بالأكل والشرب. قسماً بالله لو كان الموضوع وجبة واحدة في اليوم لبناء أمة، لأقعد بقية عمري كله أكل وجبة واحدة"، مضيفاً "هناك دولاً كثيرة جداً معندهاش خمس الطاقة الكهربائية اللي كانت موجودة عندنا فى 2013. مافيش حاجة ببلاش، وأرجو إنها تكون حاضرة لكل اللي بيسمعوني، وزراء ونواب ومسؤولين".

وتابع: "الدولة لن تكتفي بالمسكنات وستنفذ المشروعات بالشكل الذي ينبغي أن يكون، ولن تعمل وفق طريقة (نص نص)"، منوهاً إلى أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى 100 مليار دولار من أجل أن يكون على أعلى كفاءة ممكنة.

وطالب السيسي المصريين بالصبر ليروا ما يحدث من تقدم كبير، مشيراً إلى أن بلاده تعمل حالياً على الربط الكهربائي مع عدد من البلدان مثل السعودية والسودان وقبرص واليونان والأردن.

ولفت إلى أنه جارٍ حالياً إضافة 6 مراكز تحكم في شبكة نقل الكهرباء، إلى جانب 17 مركز تحكم في شبكة التوزيع أيضاً من أجل التغلب على مشكلات انقطاع الكهرباء أو الأزمات المفاجئة.

واستطرد قائلاً إنه "يلجأ إلى الحلول السريعة والمسكنات في معالجة مشكلات قطاع الكهرباء منذ عام 2014، وإنه اختار الطريق الصعب لاستيعاب الاستثمار الصناعي والزراعي والتوسع العمراني".

وختم بالقول: "في موضوعات موجودة فى مصر مش متظبطة من زمان لظروف مصر، ووزارة البترول كانت بتستلف عشان تجيب البترول لتشغيل محطات الكهرباء، فى حاجة بتتعمل ببلاش؟".

وأشاد السيسي بدور وزارة البترول في حل أزمات قطاع الكهرباء، ودورها في توفير الغاز ومشتقات المازوت في تشغيل محطات توليد الكهرباء، قائلا أن الدولة تعمل منذ 4 سنوات بخطة غير مسبوقة.

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