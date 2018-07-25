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اتصال هاتفی بین وزیری الخارجیة المصري و الامريكي

اتصال هاتفی بین وزیری الخارجیة المصري و الامريكي
الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، حيث بحثا العلاقات المصرية الأمريكية، من الجوانب السياسية والاقتصادية، كذلك عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

العالم - مصر

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، أن الوزير المصري تلقى اتصالا هاتفيا، مساء أمس الثلاثاء 24 يوليو/تموز، من الأمريكي "مايك بومبيو"، تناول مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية في شقيها السياسي والاقتصادي، فضلا عن التشاور حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن وزير الخارجية الأمريكي أكد خلال الاتصال، حرص الولايات المتحدة الكامل على تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع مصر، وعلى التزامها بدعم مصر سياسيا واقتصاديا وتنمويا، من خلال آليات التعاون القائمة بين البلدين بما في ذلك برنامج المساعدات الأمريكي لمصر بشقيه الاقتصادي والعسكري، وبما يعزز من القدرات المصرية في مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الدعم الأمريكي لمصر، والتوجه نحو إزالة أية معوقات في هذا الشأن.

وحسب البيان، ثمن الوزير الأمريكي الجهود المصرية في مجال تحقيق المصالحة الفلسطينية والتعامل مع قضايا المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار. ومن جانبه أكد الوزير شكري على الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لدعم وتعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة، وحرص مصر على متابعة التواصل والتنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز السلام والاستقرار ومواجهة التحديات المختلفة في المنطقة.

من ناحية أخرى، ذكر المتحدث باسم الخارجية أن "بومبيو" أعرب خلال الاتصال عن تطلعه لاستقبال وزير الخارجية المصري في واشنطن خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس(آب) القادم لمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مسار العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والتشاور بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط وعدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. وقد أعرب الوزير شكري عن تطلعه لزيارة واشنطن.

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