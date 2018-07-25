ترامب ما زال يجهل الكثير عن حقيقة القدرات الايرانية

العالم- تقارير

وقد لايعرف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، او بالأحرى لايريد أن يعرف الكثير من الحقائق عن المنطقة وايران، لكن هذا ما لايخدم مصالحه الخاصة اول، ولم يكن لصالح الحكومة الاميركية وحليفاتها في المنطقة والعالم ثانيا.

ترامب الذي عرف من إعتلائه عرش الولايات المتحدة الاميركية بسياساته المتهورة، أصبح اليوم أكثر من اي وقت آخر آلة بيد اللوبيات التي تتحكم بقرارات البيت الابيض وساسته.

أما تصعيده ضد ايران، فيأتي في إطار التخلص من المشاكل الداخلية، عسى ان يتمكن من رمي الكرة خارج ملعبه، ويتناسى ولو لفترة قصيرة. فأصوت المعارضة لسياساته داخل المجتمع الاميركي في تنام مستمر، بحيث انه يجد نفسه وسط بؤرة القضايا الداخلية التي قد تجره الى حافة الاستجواب، الأمر الذي قد يؤدي لإقالته من سدة الرئاسة. واذا ما تم عزله فإنه سيكون معرض للسجن بسبب الكثير من الانشطة غير القانونية التي مارسها منذ استلام السلطة، وسعى إبعاد الرأي العام عنها كخسارته في ملف كوريا الشمالية التي أضحت مكشوفة حتى لدى أدنى طبقات المجتمع الاميركي، خاصة وان الأخيرة لم تقدم على تدمير اسلحتها النووية.

أما مايخص مشكلته مع ايران، فإنه لايريد ان يتذكر الأضرار التي لحقت بالمنطقة وخاصة بحلفاء اميركا وقطعاتها الحربية نهايات الثمانينيات من القرن الماضي عندما نزلت اميركا بكل ثقلها لدعم عدون نظام صدام حسين على الجمهورية الاسلامية، بعد أن حاولت منع تصدير النفط الايراني ولو لفترة رمزية. وحاليا لم تشهد تهديدات ترامب أدنى ترحيب من أي طرف اقليمي او دولي سوى الكيان المحتل للقدس وبعض حليفائه الذي لايثق بهم هو قبل غيره. ويعلم ترامب كغيره من السماسرة ان "من كان بيته من زجاج، عليه ان لايرمي الآخرين بحجر"، لكنه وقع فريسة كيان متحايل، قام على اساس إثارة الفتن والحروب، وتحريض الاطراف ضد بعضها البعض، ولايرى مصلحة له سوى في زعزعة أمن واستقرار المنطقة ليبقى بعيدا عن المحاسبة لفرض نفسه على ارض الواقع في المنطقة.

ومما تجدر الإشارة اليه، أن كل التهديدات التي أطلقها ترامب ضد ايران لم يرحب بها سوى رئيس وزراء الكيان المحتل لفلسطين بنيامين نتنياهو الذي قام بجولات مكوكية بين موسكو باريس ولندن وواشنطن وبرلين عسى من ان يتمكن من تأليبها وإقناعها لمواكبة ترامب في تهديداته ضد ايران، فالسؤال المطروح هنا، هل ان كل الدول التي حرضها نتنياهو لدعم تهديدات ترامب ضد ايران، ستقف الى جانبه اذا ما نفذ تهديداته؟ وهل بات بإمكان ترامب ان يشن الحرب وينهيها حسب ما يريد؟ وكيف ستكون احوال المنطقة ودولها وانظمتها ونفطها وأموالها إذا ما أشعل ترامب فتيل الباروت التي تطفو عليه دول المنطقة؟

تساؤلات تنتظر التطورات التي ستشهدها الايام القادمة وفي مقدمتها تحرك الشخصيات والمؤسسات الاميركية للحفاظ على مصالح الدول الحليفة لاميركا وتخلصيها من مهاترات السمسار الموتور ترامب.