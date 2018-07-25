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بالفيديو.. هكذا رد روحاني على تهديدات الحكام الأميركيين

الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن صمود الشعب يشكل الرد الأقوى على الثرثرات التافهة والمبتذلة لحكام الولايات المتحدة.

العالم - ايران

وقال روحاني في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إن التهديدات الخاوية لبعض الساسة الأميركيين لا تستحق الرد.. علينا أن نرد عليها بالعمل.. إن المقاومة والوحدة وتضامن الشعب الإيراني والسعي لتحييد المؤامرات ستكون أقوى رد على التصريحات التافهة والمبتذلة للساسة الأميركيين.

وأضاف حسن روحاني: إن الشعب الإيراني صمد وقاوم منذ البداية، أمام عناد وسوء معاملة الحكام الأميركيين وانتهاكاتهم لعهدهم في جميع المجالات، واختار دوما طريق المقاومة.. بعض حكام أميركا يطلقون اليوم المزيد من التصريحات العبثية التي لا أساس لها وما هي إلا تهديدات سخيفة وخاوية، ولا تستحق الرد عليها من قبلنا، وإن التماسك واختيار طريق الوحدة والمقاومة، هو أقوى رد على تصريحاتهم السخيفة.

ولفت رئيس الجمهورية: كلما سعينا في داخل البلاد إلى الإنتاج والتصدير، فإنه يعني رداً حاسماً على مؤامرات أعداء الشعب الإيراني، وبقدر ما يعمل الناس مع الحكومة لتحقيق الاستقرار في السوق، فهذا سيكون ردنا الحازم على ساسة البيت الأبيض.

وصرح الرئيس روحاني بأن الحكومة وبالإضافة إلى جهودها المحلية، بدأت إجراءاتها القانونية والدولية ضد أميركا في محكمة العدل في لاهاي، حيث تتعارض العقوبات الأميركية مع قراراتها والتزاماتها السابقة.. وإيران لها الحق في مقاضاة الولايات المتحدة في المحافل الدولية، وقد رفعت الحكومة الإيرانية هذه الشكوى إلى محكمة لاهاي.

وأضاف: في الأيام القليلة الماضية، تم الحصول على أول نجاح من هذه الشكوى، وقد أبلغت المحكمة الولايات المتحدة صراحة أنه لايحق لها القيام بأي شيء يؤثر على أحكام المحكمة المحتملة حتى البت بالشكوي الايرانية، وهذا يعتبر بطريقة ما حكماً مؤقتاً، وتم إصدار هذا التحذير إلى وزير الخارجية الأميركية ليراقب أعماله وخططه في هذا الصدد، وهذا التحذير لأميركا صدر من أعلى سلطة قانونية في العالم ورئيس محكمة لاهاي.

وشدد رئيس الجمهورية على إن إيران ستقف في كل ساحة بمواجهة أميركا، وقال: كانت الشكوى المقدمة إلى محكمة العدل في لاهاي هي الساحة القانونية، وسنتصدى لاميركا على الساحة السياسية أيضاً، وبما أن الغالبية العظمى من دول العالم اعتبرت الإجراءات الأميركية خاطئة ومدانة أو على الأقل عبرت عن أسفها، فهي علامات على هذه المقاومة.. يجب أن نقف ضد مؤامرات الأعداء على جميع الأصعدة.

وأشار إلى أن الحكومة، وفي إطار جهودها لإحباط مؤامرة أميركا، وإذا لزم الأمر، ستضيف كوادر ووزراء جدد إلى تشكيلتها الوزارية، واليوم تم تعيين السيد همتي كرئيس جديد للبنك المركزي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف رئيس الجمهورية: في مجال القضايا المصرفية، نحتاج إلى العمل والتعاون مع العالم، وعلى الرغم من المخططات الأميركية، فإن البنك المركزي بذل جهوداً جيدة في هذا الصدد.

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