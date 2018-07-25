صادرات ايران لقطر ترفع إلى 900 مليون دولار

العالم - ایران

وأوضح عدنان موسى بور لوكالة فارس، أن صادرات ايران لقطر سجلت في الشهور الثمانية المنتهية بالسنة المالية المنصرمة (انتهت 20 مارس/آذار2018) قد بلغت 250 مليون دولار.

وأضاف أن الروابط التجارية بين طهران والدوحة شهدت تسهيلا خلال الفترة المذكورة، بحيث حلّت سلع ايرانية بدلا عن السعودية في السوق القطرية.

وأكد أن الغرفة التجارية المشتركة صاغت برنامجا لتنمية التجارة البينية حتى عام 2022 موعد اقامة نهائيات كأس العالم.

وبيّن موسي بور أن ايران وقطر تستهدفان تبادل الاستثمارات، بحيث اذا وظفت ايران استثمارات في الثانية يؤدي لزيادة صادرات الخدمات الفنية والهندسية للدوحة والعكس صحيح.

وأكد أن الحجم التجاري بين ايران وقطر كان يبلغ 70 مليون دولار قبل اندلاع الازمة الخليجية.