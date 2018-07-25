الباحثون الايرانيون ينجحون في شطر الكوانتوم + فيديو

وقال صالحي إن الباحثين الايرانيين تمكنوا من شطر الوحدات الكوانتومية وهي المرحلة الاولى للدخول إلى هذا المجال وتجربة التأثيرات والاستخدامات المختلفة فيها وهو ما يمكن من تبادل المعلومات ونقلها بسرعة النور عبر الحواسيب والشبكات.

واشار صالحي إلى ان التجارب ستبدأ نهاية العام الحالي في مختبر تخصصي ومجهز هو الأول من نوعه في المنطقة والعالم الاسلامي.

وستبدأ المرحلة الأولى بشطر الفوتون وهو أصغر عنصر في الضوء في إطار شبكة اتصالات تمتد على مساحة 7 كيلومترات على أن يتم توسيعها بشكل تدريجي.

وقال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية إن الكوانتوم يعتبر منعطفا بعد تقنية النانو أن يمكن ان يحقق قفزات نوعية في المسيرة العلمية والتقنية ويفتح آفاقا جديدة وهناك كوادر متخصصة وبنية تحتية جيدة.

وتعتبر المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية مسؤولة عن رصد التطورات العملية حول العالم ونقلها وتهيئة البنية التحتية لتوطينها في مختلف المجالات وبشكل رئيس في المعاهد العملية والجامعية ونقل التنقية إلى المجالات العملية والتجارية.