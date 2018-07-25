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السفير الروسي بالقاهرة: إقرار مشروع قانون "دولة الأمة اليهودية" في الكنيست سخيف

السفير الروسي بالقاهرة: إقرار مشروع قانون
الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

وصف سيرجى كيربتشينكو، السفير الروسي في القاهرة، اقرار كنيست الاحتلال ما يسمى بقانون الدولة اليهودية بانه سخيف ويميط اللثام عن الوجه الحقيقي العنصري كيان الاحتلال.

العالم - مصر

وعلى هامش حفل خاص مع عدد من الصحفيين رد كيريشينكو على قانون "الدولة اليهودية" الذي صادق عليه الكنيست مؤخرا قائلا"أعتقد أن النظرة العرقية والعنصرية  لاتزال تهيمن على منطق إسرائيل ، وأن هذا القانون لن يغير في الواقع أي شيء ،وإنما يميط اللثام عن الوجه الحقيقي لإسرائيل وهو بالفعل بداية لأزمة جديدة في فلسطين".

وأضاف كيربيشينكو: في يوم من الأيام كان البعض يهتف "روسيا للروس" وقد وصفه الرئيس بوتين بأنه شعار سخيف ولا يستقيم وقد أدرج فيما بعد في قائمة الشعارات المحظورة . واستطرد بقوله "ويبدو أن مثل هذه الغباء  نفذ إلى الكنيست وأصبح متأصلا فيه".

ونظرا لزيارة لافروف التي استمرت يومين إلى تل أبيب والدعاية الواسعة النطاق حول التزام موسكو بإرادة إسرائيل في مرتفعات الجولان فيتضح أن تصريحات السفير الروسي لدى مصر تضم بين طياتها رسالة تهديد من قبل موسكو لإسرائيل.

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