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ايران : انتاج السيارات سجل نموا بنسبة 9.8 بالمئة

ايران : انتاج السيارات سجل نموا بنسبة 9.8 بالمئة
الخميس ٢٦ يوليو ٢٠١٨ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد وزير الصناعة منصور معظمي ان انتاج السيارات في البلاد سجل نموا بنسبة 9.8 بالمئة خلال الاشهر الثلاث الاولى من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار) .

العالم - ايران

واوضح باننا نشهد زيادة في الانتاج وان السوق يشهد استقرارا نسبيا وان الشركات التي لديها اتفاقيات معنا تواصل انتاجها وفقا للاتفاقيات المبرمة .

وافاد معظمي بان وزارة الصناعة ستقوم قسم ملحوظ من حاجة قطاع صناعة السيارات حتى نهاية العام الايراني الجاري .

وقال اننا نتوقع ان لانواجه اية متاعب في سد حاجة السوق وعلى صعيد الانتاج وبامكان المستهلكين تامين حاجتهم متى ما شاؤوا وشراء ما يحتاجونه من الوحدات الانتاجية حسب طاقة الانتاج المتوافرة في السوق.

واضاف اننا نسعى الى ان يتمكن المواطنون من شراء ما يحتاجونه من السيارات باسعار مناسبة والجودة المرجوة .

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