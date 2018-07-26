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الخميس ٢٦ يوليو ٢٠١٨
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وحدات من الجيش السوري تستعيد السيطرة التامة على سحم الجولان في ريف درعا الشمالي الغربي
رويترز عن وكالة روسية: الرئيس الأسد يقول إن نشطاء "الخوذ البيضاء" الذين يرفضون العفو ستجري تصفيتهم مثل الإرهابيين
إدارة مطار أبوظبي تعترف بما أسمته حادثا وتقول إنها تتابع التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة
سلاح الجو المسير يقصف مطار أبوظبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز صماد3
سلاح الجو المسير اليمني يزيح الستار عن منظومة جديدة من طراز صماد3
مراسل العالم: مصرع وإصابة اكثر من 50 مرتزق خلال محاولة زحف فاشلة بمحافظة البيضاء
مراسل العالم: وحدات من الجيش السوري تدخل بلدتي تسيل وعدوان في الريف الشمالي الغربي لدرعا
السيد عبد الملك الحوثي يؤكد ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بدورها وفقا لمواثيقها الاممية بعيدا عن أي انحياز الى قوى العدوان
السيد عبد الملك الحوثي يؤكد أن المشكلة التي تعرقل المفاوضات هي تعنت قوى العدوان ورفضهم للحول السياسية الشاملة
السيد عبد الملك الحوثي يؤكد خلال استقباله مارتين غريفيث على مساعيه لوقف العدوان على اليمن والوصول لحل سلمي شامل
شاهد: ايران الرابعة عالميا وهذا هو ترتيب القوات البحرية العربية!
الخميس ٢٦ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش
نشر موقع "غلوبال فاير باور" تصنيفا لاضخم القوات البحرية على مستوى العالم والدول العربية. حيث احتلت ايران المركز الرابع عالميا .
العالم-العالم
شاهد ترتيب القوات البحرية :
المصدر: ار تي
تصنيف :
إیران
العالم الاسلامي
السعودية
العالم
أوروبا
الأميرکيتان
كلمات دليلية :
ايران
امريكا
السعودية
القوات البحرية الايرانية
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