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شاهد: ايران الرابعة عالميا وهذا هو ترتيب القوات البحرية العربية!

شاهد: ايران الرابعة عالميا وهذا هو ترتيب القوات البحرية العربية!
الخميس ٢٦ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

نشر موقع "غلوبال فاير باور" تصنيفا لاضخم القوات البحرية على مستوى العالم والدول العربية. حيث احتلت ايران المركز الرابع عالميا .

العالم-العالم

شاهد ترتيب القوات البحرية :

المصدر: ار تي

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