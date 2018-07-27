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شركات ايطالية تؤكد رغبتها مواصلة عملها في ايران

شركات ايطالية تؤكد رغبتها مواصلة عملها في ايران
الجمعة ٢٧ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

اكد مدراء عدد من الشركات الايطالية عزم شركاتهم، بصفة ان بلادهم احد اهم شركاء ايران التجاريين، على مواصلة العمل في ايران رغم بعض الضغوطات.

العالم- ايران

وكان رئيس الوزراء الايطالي قد اكد على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران باعتبار روما احد اهم شركاء ايران التي وقعت على العديد من الاتفاقيات مع ايران بعد انسحاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب من الاتفاق .

وفي هذا السياق اكد مدير عام شركة "اس.بي. ليفت موتور" الايطالية "فرنوتشي مارينو"، ان ايران تحظى بموقع اقتصادي جيد وقادرة على المضي قدما نحو الامام ونحن نعرض ونبيع منتجاتنا الى كافة دول العالم بما فيها ايران.

وحول مستقبل الاتفاق النووي قال لا يمكن التنبؤ بذلك حاليا الا انه وعلى اساس المؤشرات الموجودة وكذلك اداء ايران وباقي الاطراف المعنية بالاتفاق يمكن القول انه يمكن مناقشة هذا الموضوع.

كما اعلن مديرعام شركة "دوناتوني" للمكائن "سيمون دن" ان لدي هذه الشركة شركاء تجاريين جيدين في ايران، معتبرا ذلك فرصة مناسبة للاستثمار.

واضاف ان الظروف الحالية باتت صعبة للتعاون الاقتصادي مقارنة مع الماضي وقبل انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، سيما في مجال التبادل المالي وهذه هي اهم قضية نواجهها.

وتابع قائلا ان لدى ايران مقومات تجارية كبيرة جدا واننا نحرص على مواصلة عملنا فيها رغم كافة المشاكل التي نواجهها، معربا عن امله بتسوية هذه المشاكل قريبا.

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