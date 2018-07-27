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ايران تخطط لخفض وارداتها بمقدار 10 مليارات دولار

ايران تخطط لخفض وارداتها بمقدار 10 مليارات دولار
الجمعة ٢٧ يوليو ٢٠١٨ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

اعلن نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني رضا رحماني بانه يجري التخطيط لخفض واردات السلع بمقدار 10 مليارات دولار خلال العام الجاري والعمل على ايجاد بدائل لها في الداخل.

العالم- ايران

وفي كلمة له ألقاها امس الخمس خلال ملتقي فرص الاستثمارات في منطقة ماكو الحرة (شمال غرب) قال رحماني، ان هذا الاجراء ياتي بهدف دعم الانتاج الوطني والحد من واردات السلع التي لها مثيل في الداخل.

واضاف، هنالك 184 اجراء استراتيجيا قيد التنفيذ في نطاق عمل وزارة الصناعة والمناجم والتجارة احدها هو خفض الواردات.

واشار الى مكانة الاستثمارات في النمو الاقتصادي في البلاد وقال، ان تحقيق النمو بنسبة 8 بالمائة في البلاد بحاجة الى استثمارات بمقدار 180 مليار دولار من ضمنها 60 مليار دولار ينبغي توفيرها من الخارج.

وتعتبر منطقة ماكو الحرة اكبر منطقة تجاري واقتصادية حرة في البلاد ولها حدود مشتركة بطول 140 كم مع جمهورية اذربيجان و 130 كم مع تركيا.

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