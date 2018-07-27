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امام جمعة طهران يدعو الحكومة الى اتخاذ خطط اقتصادية ناجعة

امام جمعة طهران يدعو الحكومة الى اتخاذ خطط اقتصادية ناجعة
الجمعة ٢٧ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

دعا امام جمعة طهران المؤقت آية الله محمد علي موحدي كرماني، الحكومة الايرانية الى اتخاذ خطط اقتصادية ناجعة للتغلب على المشاكل والصعوبات الراهنة.

العالم - ايران

واعتبر آية الله موحدي كرماني، ان من مسؤولية الحكومة والسلطة القضائية السعي لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الشعب.

وقدم خطيب جمعة طهران عدة مقترحات الى الحكومة تتضمن دعم السلع الاساسية، والاشراف بدقة على اداء النظام المصرفي من قبل البنك المركزي بهدف السيطرة على حجم السيولة النقدية توجيهها نحو المشاريع الانتاجية، والعمل على استقلالية البنك المركزي عن الحكومة، اضافة الى اجراء تعديل وزاري والاستفادة من الكوادر الشابة في الفريق الاقتصادي للحكومة.

كما أكد آية الله موحدي كرماني، ضرورة اعادة النظر في هيكل الادارة المركزية في البلاد وتفويض المحافظين قسما من صلاحيات الحكومة للاستفادة من الامكانيات المحلية في جميع أنحاء البلاد وازدهار اقتصاد كل منطقة.

كما طالب امام جمعة طهران المؤقت، السلطة القضائية الى التصدي بحزم للمفسدين الاقتصاديين والعابثين بالاقتصاد الوطني.

من جهة اخرى اشاد آية الله موحدي كرماني بذكرى عمليات مرصاد عام 1988، والتي استطاعت فيها القوات المسلحة الايرانية من القضاء على المنافقين الذين تسللوا عبر حدود البلاد الغربية في نهاية الحرب المفروضة التي شنها نظام صدام المقبور على الجمهورية الاسلامية.

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