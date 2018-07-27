منتخب شباب ايران بالكرة الطائرة الى نهائي بطولة آسيا

العالم - ايران

وجاء تاهل شباب ايران بفوزه امس الجمعة في مباراة نصف النهائي على نظيره التايلندي 3-1 في اطار البطولة الجارية في البحرين.

وانهى شباب ايران الاشواط الاول والثاني والرابع لمصلحته بنتائج '25-14' و'25-18' و'25-14' فيما خسر الشوط الثالث بنتيجة '25-15'.

ويلتقي العراق مع كوريا الجنوبية في المباراة الاخرى للدور نصف النهائي.

وكان شباب ايران قد تغلب في مبارياته السابقة علىي الصين وكوريا الجنوبية والهند وكازاخستان.

وستجري بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب في العام القادم ولم تحدد الدولة المضيفة لغاية الان علما بان ايران هي احدى الدول المرشحة لاستضافة البطولة.