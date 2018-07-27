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منتخب شباب ايران بالكرة الطائرة الى نهائي بطولة آسيا

منتخب شباب ايران بالكرة الطائرة الى نهائي بطولة آسيا
الجمعة ٢٧ يوليو ٢٠١٨ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

تاهل منتخب شباب ايران بالكرة الطائرة الي نهائي بطولة اسيا، وحجز في الوقت ذاته بطاقة التاهل الي بطولة العالم للعام 2019.

العالم - ايران

وجاء تاهل شباب ايران بفوزه امس الجمعة في مباراة نصف النهائي على نظيره التايلندي 3-1 في اطار البطولة الجارية في البحرين.

وانهى شباب ايران الاشواط الاول والثاني والرابع لمصلحته بنتائج '25-14' و'25-18' و'25-14' فيما خسر الشوط الثالث بنتيجة '25-15'.
ويلتقي العراق مع كوريا الجنوبية في المباراة الاخرى للدور نصف النهائي.

وكان شباب ايران قد تغلب في مبارياته السابقة علىي الصين وكوريا الجنوبية والهند وكازاخستان.

وستجري بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب في العام القادم ولم تحدد الدولة المضيفة لغاية الان علما بان ايران هي احدى الدول المرشحة لاستضافة البطولة.

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