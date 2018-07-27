فضية وبرونزية لايران في بطولة شباب العالم للتجذيف

العالم - ايران

وفي المنافسات التي جرت امس الجمعة حصل محمد نبي رضائي علي الميدالية الفضية في سباق زوارق الكانو المنفرد 1000 م للرجال تحت 23 عاما بعد ان قطع مسافة السباق في النهائي بزمن 4:00.722 دقيقة.

وفي سباق زوارق الكانو المنفرد 1000 م للشباب نال عرفان زندة بي الميدالية البرنزية بعد ان قطع مسافة السباق بزمن 4:11.273 دقيقة.

ويضم الفريق الايراني لهذه المسابقات 8 افراد وهم: محمد نبي رضائي، اميد احمدي، بوريا شريفي، عرفان زنده بي، لمنافسات الرجال، وساجده تبريزي، كيانا كمال زاده، بريسا محمدزاده ، مائده شوركشتي، لمنافسات السيدات.