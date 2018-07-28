مصر.. ترميم تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني

العالم - مصر

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، إنه عثر على التمثال أجزاء منفصلة، وملقى على أرض المعبد منذ اكتشافه في أواخر القرن التاسع عشر.

وأوضح أن التمثال مصنوع من الجرانيت الوردي، ويبلغ طوله 6.50 مترا، ويصل وزنه لحوالي 30 طنا، وتم رفعه على مصطبة خرسانية معزولة بألواح خشبية لحمايتها من ترسبات المياه الجوفية.

وأكد وزيري أن أعمال ترميم ورفع التمثال تمت طبقا لأحدث الطرق العلمية المتبعة على يد فريق عمل من المتخصصين وهو نفس فريق العمل الذي قام بترميم وإعادة تركيب ورفع تمثالي الملك رمسيس الثاني بمعبد الأقصر.

وكانت تمثل منطقة صان الحجر عاصمة مصر القديمة خلال عصر الأسرتين 21 و23 كما كانت مقرا لدفن ملوك هاتين الأسرتين