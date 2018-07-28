نائبة كويتية تفضح جامعة مصرية طلب رئيسها ثلاجة

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ونقلت النائبة في مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، خلال كلمة لها في المجلس، اليوم الخميس: "اكتشفت وجود طلبة يدرسون كورسات أونلاين، وحاصلين على شهادات من جامعات مصرية مشبوهة عليها علامات استفهام".

وقالت: "أحد رؤساء هذه الجامعات طلب مني ثلاجة مقابل تسهيل إجراءات تسجيل طلبة، وفي حينها تقدمت بطلب للجهات المعنية في الكويت وتم وقف الاعتراف بهذه الجامعة".

كذلك، أكدت الهاشم بأن اجتماع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة كان مثمراً، وتم تناول موضوع الشهادات المزورة مع الفريق الحكومي.

وقالت الهاشم، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، اليوم الخميس، :"حضوري الاجتماع جاء بناء على طلب من رئيس اللجنة التعليمية؛ لكونها مقررة لجنة الإحلال الوظيفي، وموضوع الشهادات المزورة أمر طارئ، لذلك تم دمج لجنة الإحلال والتعليم لبحث موضوع الشهادات".

وأشارت إلى أنها تقدمت لوزير التربية والتعليم بقائمة تضمنت أسماء جامعات وهمية في مصر والأردن والولايات المتحدة.

وذكرت أن إحدى الجامعات المصرية بحثت عنها في موقوع "ويكيبيديا" ووجدت أن عنوانها يعود لشقة.

وشهدت الكويت حراكاً رسمياً غير مسبوق بعد كشف وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية، واحدة من كبرى عمليات تزوير شهادات جامعية في البلاد، بحسب وصف وسائل إعلام محلية.

وأعلنت الوزارة اكتشاف تزوير أكثر من 400 شهادة جامعية، معظمها في تخصص الحقوق، في عملية ليست الأولى من نوعها.

وكشفت مصادر في وزارة الداخلية الكويتية أن وافداً مصرياً يعمل في وزارة التعليم العالي، تواطأ مع واحد من أبناء جاليته، للقيام بتزوير الشهادات في بلده، مقابل مبالغ مالية.

والنائبة الهاشم معروفة بنقدها السياسي القوي تحت قبة مجلس الأمة الكويتي، وهي المرأة الوحيدة في المجلس المكون من 50 مقعداً، بعد فوزها في انتخابات 2016.