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تیسیر عودة النازحین اهم اولویات الحكومة السوریة فی المرحلة الراهنة

تیسیر عودة النازحین اهم اولویات الحكومة السوریة فی المرحلة الراهنة
السبت ٢٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال كبیر مساعدي وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة 'حسین جابر انصاری'، ان تیسیر عودة النازحین، وبدء نشاطات لجنة تعدیل الدستور وتفعیل لجنة تبادل المعتقلین والمفقودین خلال المواجهات، تشكل من اهم الاولویات السیاسیة والانسانیة للحكومة السوریة فی المرحلة الراهنة.

العالم - ايران

جاء ذلك یوم السبت فی طهران خلال اللقاء بین جابری انصاری مع المبعوث الخاص للرئیس الفرنسی فی الشؤون السوریة، السفیر الفرنسی المنتهیة مهامه لدي ایران 'فرانسوا سینیمو'.


وهنأ كبیر مساعدي وزیر الخارجیة الایراني، 'سینیمو' علي تعیینه 'مبعوثا خاصا لرئیس جمهوریة فرنسا فی سوریا'؛ لافتا إلى الطاقات الكامنة والشاملة علي صعید العلاقات الثنائیة ومتعددة الاطراف بین ایران وفرنسا؛ ومؤكدا استعداد ایران لدعم الاستشارات والتعاون بین البلدین فی سیاق تسویة ازمات المنطقة وخاصة الازمة السوریة.


ولفت جابر انصاري الي ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة اكدت منذ البدایة انه لا یوجد حل عسكری للازمة السوریة؛ مضیفا ان الیوم حیث نجحت عملیة مكافحة الارهاب على نطاق واسع، وتوفّرت الارضیة لاستعادة الحكومة السوریة سیادتها على معظم الاراضی فی هذا البلد، تبلورت 3 مواضیع : عودة النازحین والبدء فی نشاطات لجنة تعدیل الدستور وتفعیل لجنة تبادل المعتقلین والمفقودین خلال المواجهات فی سوریا، على سلّم اهم الاولویات السیاسیة والانسانیة خلال المرحلة الراهنة.
من جانبه، قال فرانسوا سینیمو فی هذا اللقاء، ان ایران بوصفها دولة اقلیمیة كبرى، تضطلع بدور هام فی ارساء الاستقرار، وعملیة الحل السیاسی للازمة فی سوریا.


واعرب مبعوث الرئیس الفرنسی الخاص الي سوریا، عن تایید باریس للأولویات الثلاث والتعاون مع طهران فی سیاق الحل السیاسی للازمة السوریة.

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