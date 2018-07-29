معاون "روحاني": ايرانفوبيا أصبحت من الماضي

العالم - من طهران

وأشار حسينعلي أميري في برنامج من طهران علی شاشة العالم، أن "عدد الجالية الايرانية خارج البلاد، يبلغ الملايين ویعيش معظمهم في قارّة أمریکا الشمالیة، أي في الولایات المتّحدة الأمریکیة وکندا. أمّا فیما یخصّ قارّة أوروبا، یمکنني القول أنّ الایرانیین یتوزّعون علی عدّة دول من القارّة، إلا أنّ تواجدهم الرئیسي یترکّز علی بریطانیا والسوید وألمانیا، وفي مناطق أخری یوجد مواطنون ایرانیون بدرجة أکثر أو أقلّ".

وأضاف أميري: "موضوع الرهاب من ایران، أو ایرانفوبیا، إضافة إلی العداء لایران، منذ سنوات ومراکز خاصّة کانت تلاحق هذا الموضوع، وقد تغیّر کثیراً بعد التوقیع علی إتّفاقیة خطّة العمل المشترك الخاصّة بالبرنامج النووي الایراني السلمي. أقصد أنّ الکثیرین إنتبهوا إلی أنّ ایران لیست بالشکل الذي یطرحونه، بل تسعی للسلام والإستقرار والهدوء والتعامل الحسن مع جیرانها وتهیئة الظروف الهادئة داخل البلاد. علی هذا الأساس، فأنّ الموضوع الشامل یرتبط بالدعایات التي لا یُعتد بها کثیراً، وفي الوقت الراهن لایران روابط حسنة مع جمیع دول العالم، بإستثناء دولة أو دولتین، حتّی حینما کان موضوع ایرانفوبیا مطروحاً بقوّة في الماضي".

وبيّن المعاون البرلماني لرئيس الجمهورية أنّ "هذه الدعایات لایُعتدّ بها إلی حدّ بعید، والوقائع داخل ایران تثبت ذلک، لدرجة أنّه لم یُسجّل أيّ حادث لأيّ أجنبي یزور ایران أو أنّ هناك إضطرابات أو توتّر في البلاد. حتّی في الدول الجارّة لایران، یحدث أثناء الإنتخابات التي تُجری فیها حالات الضرب والقتل وغیرها من الأمور، ولکن في ایران التي تشهد في المتوسّط جولة إنتخابیة کلّ سنة، لانشاهد مثل هذه الحالات. وإن دلّ هذا الأمر علی شئ، فإنّما یدلّ علی إستتباب الأمن والهدوء والإستقرار في ربوع الوطن".

وعن الصلات التي تربط الجالية الايرانية ببلادهم، قال أميري:"توجد معاونیة في شؤون رئاسة الجمهوریة مختصّة بالإهتمام بشؤون النخب، ومعاونیة أخری تسمّی بمعاونیة الإبتکار والتقنیات والتي لها صلات مع جمیع الجامعات خارج البلاد، کما توجّه الدعوات للایرانیین من النخب أو من الذین یقومون بالتدریس في الخارج. علی أیّة حال، فالأفراد الذین یتمیّزون بقدراتهم وکفاءاتهم العلمیة، یتردّدون علی البلاد، وقد وفّرت الجهات المختصّة سلسلة من التسهیلات لهم، علی سبیل المثال، بالطبع حدّد المسؤولون نوع الجامعة وأيّ مستوی تکون، ففي العام الأوّل من عودتهم یعیّنون مکان العمل الذي سینشغلون فیه کما یضعون تحت تصرّفهم إمکانیة القیام بأنشطة إقتصادیة، وحینها یعود الأمر إلیهم في إتّخاذ القرار الخاصّ بتکملة المشوار في البلد إذا مانجحوا في إقامة صلات وروابط داخل البلاد. إذا، فهناك تمّ الوضع في الإعتبار مجموعة من التسهیلات للأفراد من النخب والذین یرغبون بالقیام بأنشطة داخل البلاد.

وتابع المعاون البرلماني لرئيس الجمهورية:"لاشك أنّ القوانین والضوابط للدول من مسؤولیاتها، بمعنی أنّ کلّ دولة تقوم بتدوین برامجها الإقتصادیة للأجانب وفقاً لبرامجها وسیاساتها ومصالحها الإقتصادیة. لذا، فأنّ ذاك الجزء یتعلّق بدول یتردّد علیها هؤلاء، ومن الطبیعي أنّ أيّ فرد یقوم بمزاولة نشاط تجاري أو یقوم بالإستثمار، یعمل علی ایجاد صلات وروابط مع دولة أخری یمکن لأنشطته أن تتبلور وتکون هناك إمکانیة للقیام بأنشطته. وفي الوقت الراهن، توجد بعض الدول في منطقة الخلیج الفارسي التي تقدّم تسهیلات أکثر، کما تضع بعض القیود والمحدودیات. یتعلّق هذا الأمر بمختلف الدول، وهذه الظروف لاتزال موجودة. للعلم فأنّ علاقاتنا مع الدول الواقعة علی الضفّة الجنوبیة للخلیج الفارسي تشیر بوضوح إلی أنّ الرقم المتداول عال جدّاً، وإن دلّ هذا الأمر علی شئ فإنّما یدلّ علی أنّ أنشطة المواطنین الایرانیین والقطاع الخاصّ لاتزال مستمرّة ونشطة.

وأشار الی مناقشة أربع لوائح في مجلس الشوری الإسلامي، موضحاً ان "لائحتان من الأربع لوائح تختصّان بإصلاح وتعدیل القوانین في البلاد. بمعنی آخر إصلاح قانون مکافحة غسیل الأموال وقانون مکافحة تمویل الإرهاب. فیما یخصّ اللائحتین السابقتین فقد تمّ إعتمادهما سنة ألفین وثلاثة عشر. هاذان إصلاحان فقط، الیوم بالمصادفة تمّت المصادقة علی تعدیل واحد لإحدی فقرات قانون مکافحة تبییض الأموال. نتیجة لما حصل الیوم، فقد تمّ إقرار القانون بأکمله في مجلس الشوری الإسلامي وسوف یُرسل إلی مجلس صیانة الدستور لإبداء الرأي. هاتان اللائحتان المذکورتان تتعلّقان بتعدیل وتغییر القوانین. کما توجد لائحتان أیضاً تتعلّقان بمعاهدة، مکافحة الجرائم المنظّمة. هذه المعاهدة أُقرّت في مجلس الشوری الإسلامي، ومن ثمّ أُرسلت إلی مجلس صیانة الدستور الذي حدّد فیها ثلاثة إشکالات، لذا أُعیدت إلی مجلس الشوری الإسلامي الذي یتوجّب علیه الإعلان عن وجهة نظره وإنهاء بقیّة المراحل. کما توجد معاهدة أخری عُرضت علی أعضاء المجلس في الجلسة الأخیرة التي سبقت العطلة السنویة، ووفقاً لوجهات نظر الأعضاء المحترمین فقد تأجّل البتِ فیها لمدّة شهرین قادمین أي أنّهم سینظرون فیها بعد عودتهم من العطلة. علی هذا الأساس، فأنّ اللوائح الأربع تطوي مراحلها القانونیة في مجلس الشوری الإسلامي، ولو أقرّها أعضاء المجلس وأیّدها مجلس صیانة الدستور، فسوف تصبح نهائیة. ولکن إذا ما ظهر خلاف بین مجلس الشوری الإسلامي ومجلس صیانة الدستور، سوف تُرسل اللوائح الأربع إلی مجلس تشخیص مصلحة النظام".

وتابع أميري:"کما أشرتُ انفاً، لائحتان خاصّتان بإجراء تعدیل علی قوانیننا الداخلیة. علی هذا الأساس، لاتوجد مشکلة تخصّ هاتین اللائحتین. أمّا اللائحتان الخاصّتان بمعاهدتین دولیتین، إحداهما تتعلّق بمعاهدة مکافحة الجرائم المنظّمة. هذه الجرائم المنظّمة تمّ تحدیدها وتعریفها أیضاً، فهدف هذه المعاهدة یختصّ في الجرائم المنظّمة التي تقوم بها جماعات وعصابات لها أهداف إجرامیة في المجال المادّي والمالي. أي بمعنی أنّ المواضیع السیاسیة غیر موجودة علی الإطلاق في إطار أهداف هذه الجماعات. أمّا المعاهدة الأخری فتختصّ بمکافحة تمویل الإرهاب. نحن قمنا بإرفاق عدد من الشروط من قبل الحکومة مع المعاهدتین قبل إرسالهما إلی مجلس الشوری الإسلامي، ومن الشروط التي أکّدنا علیها عدم وجود أيّ نیّة لتغییر سیاسات الجمهوریة الإسلامیة في ایران فیما یتعلّق بالحرکات التحرّریة ومواجهة الإستعمار والإحتلال. بمعنی آخر، أنّ هذا هو تفسیر الجمهوریة الإسلامیة في ایران ، وللعلم فأنّه توجد دول أخری أعلنت عن هذا الشرط أثناء التصویت علی هذه المعاهدات.

وعن موضوع الاستمرار في العمل بإتفاقية خطة العمل المشترك بعد انسحاب الولايات المتحدة منها، قال أميري:"قدّمت الدول الأوروبیة بعض المقترحات المتعلّقة بالإستمرار في إتّفاقیة خطّة العمل المشترك، لدینا المقترحات کاملة، أمّا فیما یخصّ العمل بها فهي خاضعة الآن لمحادثات بین الجانبین. أکّدت الدول الأوروبیة علی إلتزاماتها علی حقّ ایران في بیع نفطها وأمور أخری کما هو مسجّل في إتّفاقیة خطّة العمل المشترك".

وتابع قائلا:"هذه المرحلة إنفصال عن المرحلة الحالیة. ففي المجموع، الدول والمصارف والشرکات التابعة لها تنظّم معاملاتها وفقاً للقوانین والضوابط لکلّ دولة وإلی أيّ مدی تکون شفّافة وتراعي الأطر العالمیة. کما أنّ الدول التي لدیها قوانین شفّافة وواضحة فیما یتعلّق بمکافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، لدیها إمکانیة التعامل بهدوء وسلاسة مع المصارف. لذا، فنحن لدینا موضوعاً منفصلاً عن علاقاتنا الإقتصادیة والتجاریة مع قارّة أوروبا، فیما یتعلّق بإتّفاقیة خطّة العمل المشترك فإلتزامات الأوروبیین موجودة لاغبار علیها. لدینا موضوع منفصل یختصّ بالمعاملات المصرفیة، وهذا الأمر یعود إلی المصارف بین الطرفین، وقوانین وضوابط تلك الدولة. من الطبیعي جدّاً، أنّه لو کانت قوانیننا وضوابطنا شفّافة علی الصعید العالمي، فسوف تُنجز المعاملات المصرفیة براحة أکثر".

وصرح المعاون البرلماني لرئيس الجمهورية الاسلامية:"لیس لدینا أيّ موضوع آخر علی جدول الأعمال في الوقت الراهن. لربّما أهمّ موضوع لایتعلّق بالوقت الراهن، لربّما ثمانیة عشر عاماً مضت، أي قبل موضوع "إف اي تي إف" کان علی بساط البحث، ألا وهو إنضمام ایران إلی معاهدة مکافحة الجرائم المنظّمة، حیث قامت الجمهوریة الإسلامیة والکثیر من الدول النامیة بمجهود کبیر أثناء تدوین المعاهدة المذکورة. علی رأس أولویاتنا في موضوع المعاهدة، یتمثّل في إعادة المقتنیات الأثریة والتراثیة والتي دُوّنت في المعاهدة بإصرار من قبلنا ومن عدد من الدول. لذا، فأنّ الإنضمام إلی مثل هذه المعاهدات، منذ أعوام والبحث مستمر، والکثیر من الأقسام المختلفة في البلاد کالسلطة القضائیة ووزارة الداخلیة والمؤسّسات الأمنیة والعسکریة رغبت في الإنضمام إلی المعاهدة، کي تستطیع مواجهة مثل هذه الجرائم التي تُرتکب في ایران، ولکن بسبب وجود المجرمین خارج حدودنا یصبح بالإمکان عن طریق هذه المعاهدات متابعة القضایا وتوقیع العقوبات وإستعادة الأموال والمقتنیات. علی هذا الأساس، بإمکاني القول وبثقة أنّ لائحة هذه المعاهدة کانت موجودة لدی الحکومة قبل البدء بموضوع "إف اي تي إف" کما طُرحت في مجلس الشوری الإسلامي ونحن نتابعها، لسنا نحن فقط من یتابعها، بل جمیع المؤسّسات ذات الصلة داخل البلاد".

وأکد أميري: "نحن جمیعاً لمسنا في کلمة السیّد رئیس الجمهوریة وسمعنا کیف أنّه أکّد وکلّف جمیع السفارات والهیئات الدبلوماسیة التابعة للجمهوریة الإسلامیة في ایران خارج البلاد بأن یکونوا جمیعاً في خدمة المواطنین الایرانیین المقیمین خارج البلاد، ویقدّموا التسهیلات اللازمة فیما یخصّ بوثائقهم أو أيّ موضوع آخر. وعند مراجعتهم للهیئات الدبلوماسیة، علیها تقدیم أکثر الخدمات بسرعة وفي أقلّ فترة زمنیة ممکنة. جاء هذا في کلمة السیّد رئیس الجمهوریة، حیث أکّد بالقول من أنّ مواطنینا حیثما یکونوا في شتّی بقاع الأرض ایرانیون لذا فأنّ السفارات والهیئات الدبلوماسیة للجمهوریة الإسلامیة في ایران أن تقدّم الخدمات لهم من دون حدود. ففي الإجتماع الذي عُقد بعد الظهر بحضور رئیسي السلطتین القضائیة والتشریعیة، طُرح موضوع المواطنین الایرانیین الذین یرغب العدید منهم في أن تکون لهم أنشطة داخل البلاد، أو أن یقوموا بجزء من أنشطتهم في البلاد، وقد تمّ التأکید خلال الإجتماع علی أن تقدّم السلطتان القضائیة والتشریعیة المساعدة الممکنة، وقد لمسنا التعامل الایجابي إلی حدّ کبیر من رئیسي السلطتن دون إستثناء، حیث أعلنا إستعداد سلطتیهما علی اداء أيّ دور یساهم في ایجاد وخلق الهدوء والراحة للایرانیین في الخارج وتسهیل تردّدهم علی البلاد. کما أنّ رئیس السلطة التشریعیة أعلن إذا کانت هناك حاجة لتشریع قوانین أو ضوابط جدیدة لهذا الموضوع، فانّ مجلس الشوری الإسلامي علی أتمّ الإستعداد التعاون علی هذا الصعید، کي یتمّ تقلیل المشکلات التي تواجه الایرانیین العائدین إلی وطنهم أو القضاء علیها برمّتها إلی جانب تقدیم التسهیلات اللازمة، وتوفیر الإمکانیات للمواطنین الایرانیین الراغبین في الإستثمار في بلدهم. علی أیّة حال فقد أعلن الحضور عن إستعدادهم لتوفیر وتقدیم التسهیلات.

ولو حدث وان وُجد بعض الغموض لمواطنینا من المقیمین خارج البلاد، یمکنهم وضع الأمور الغامضة بین یدي المسؤولین في وزارة الخارجیة أو البعثات الدبلوماسیة التابعة للجمهوریة الإسلامیة في الخارج، أو بطریقة مباشرة مع مجلس الشوری الإسلامي أو السلطة القضائیة، حیث أکّد رئیسا السلطتین علی سعیهما الدؤوب في توضیح أيّ غموض موجود في بعض القضایا والقوانین".

وعن امکانية مشارکة الجالية الايرانية في الاستثمار داخل البلاد، قال أميري: "علی الرحب والسعة. في الوقت الراهن یقوم الایرانیون المقیمین خارج البلاد بالإستثمار في داخل البلاد. للعلم تمّت الإشارة في إجتماع الیوم لزیارة إلی المدینة الصناعیة في قم، فقد حضر أحد الایرانیین واستثمر فیها، والآن خمسمائة شخص یعملون هناك. علی هذا الأساس، فأنّ هیئة الإستثمار في الجمهوریة الإسلامیة في ایران هیّأت مجموعة من التسهیلات للمقیمین خارج البلاد، ومن المؤکّد کما أنّ المسؤولین في الهیئة المذکورة یرحّبون بالمستثمرین من غیر الایرانیین، فأنّ الایرانیین أیضاً یحقّ لهم الإستفادة من سلسلة التسهیلات. وقد تمّ توضیح شروط الإستثمار في البلاد علی الموقع الالکتروني للهیئة علی شبکة الإنترنت وبإمکان الجمیع مراجعته. علی أیّة حال، فانّ الناطق الرسمي بإسم الحکومة قد أعلن مؤخّراً عن إستعداد الحکومة لإستقبال جمیع الایرانیین المقیمین خارج البلاد والذین یودّون الإستثمار في بلدهم".