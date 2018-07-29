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وزير الثقافة: علينا تحويل ايران الى قاعدة قرآنية عالمية

وزير الثقافة: علينا تحويل ايران الى قاعدة قرآنية عالمية
الأحد ٢٩ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الثقافة والإرشاد الاسلامي الإيراني عباس صالحي اليوم الأحد ان هناك إمكانية متاحة لتحويل ايران الى قاعدة قرآنية دولية نظراً الى تمتع البلاد بكفاءات متحلية بالسموّ القرآني ووجود عدد كبير من خيرة قرّاء القرآن.

العالم - ايران

وخلال الإجتماع السابع والاربعين للجنة النشاطات الإعلامية والترويجية القرآنية الذي اُقيم في طهران بمقر وزارة الثقافة والإرشاد الاسلامي، وصف الوزير إقامة المسابقات الدولية لتلاوة القرآن الكريم في ايران بأنها منطلق للنشاطات القرآنية المحلية التي من شأنها أن تفتح أبواب عالمية اسلامية أمام البلاد.

ورأى صالحي ضرورة استخدام الطاقات والفرص المتاحة لتحويل الجمهورية الاسلامية الايرانية الى قاعدة عالمية للقرآن الكريم ومرجع دولي يخدم النشاط القرآني في شتى بقاع العالم.

وأشاد صالحي بالمراكز التي أحرزها القراء الايرانيون في الأوساط والمسابقات الدولية ذات الصلة بالشأن القرآني معتبراً هذا التفوق فرصة تمهد الطريق أمام البلاد لنشر الفكر القرآني وتحويل البوصلة باتجاه ايران لتكون القاعدة القرآنية الدولية الاولى.

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