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سلوك اسلامي مشرف... 

شاب سعودي يبتعد عن العلم الاسرائيلي ويصطف بجانب العلم الايراني 

شاب سعودي يبتعد عن العلم الاسرائيلي ويصطف بجانب العلم الايراني 
الأحد ٢٩ يوليو ٢٠١٨ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

بادر الموهوب السعودي بدر سلمان الملحم وفي سلوك اسلامي مشرف بإبعاد العلم السعودي عن العلم الاسرائيلي والاصطفاف الى جانب العلم الايراني، أثناء تكريمه بالميدالية الفضية التي حصدها في الأولمبياد الدولي للكيمياء.

العالم - ايران

بالرغم من المليارات التي تنفقها الأنظمة الرجعية للتطبيع مع كيان العدو الاسرائيلي نشاهد شاب سعودي مسلم يتحرك وبكل عفوية ليبعد العلم السعودي عن علم كيان الاحتلال الاسرائيلي اثناء وقوف الفائزين الى جانب بعضهم البعض على المنصة ويتجه للوقوف الى جانب العلم الايراني، ليعكس سلوك اسلامي مشرف يتناسب مع الخلق والتعاليم الاسلامية الشريفة.

وحصل الطالب السعودي الموهوب بدر سلمان الملحم على الميدالية الفضية في الأولمبياد الدولية في التشيك وسلوفاكيا والتي اختتمت اليوم الاحد بحسب صحيفة سبق الإلكترونية السعودية.

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