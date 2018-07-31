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إلغاء حوالي 330 رحلة في مطار ميونخ.. والسبب؟!

إلغاء حوالي 330 رحلة في مطار ميونخ.. والسبب؟!
الأحد ٢٩ يوليو ٢٠١٨ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأنه تم إلغاء حوالي 330 رحلة في مطار ميونخ بسبب راكبة، مما أدى لإغلاق أحد مباني المطار.

العالم - أوروبا

ويذكر أن أحد الراكبات دخلت منطقة الأمنية، اليوم الأحد، دون الرقابة المناسبة. وعندما كشف الأمر، تم إخلاء المبنى وإغلاقه. ووفقا لصحيفة "سود دويتشي تسايتونغ"، توقف عمل المبنى سبع ساعات، وأدى ذلك حدوث خلل في جدول الرحلات وإلغاء الرحلات وتأخيرها.

ووفقا لصحيفة "بيلد"، اضطر حوالي 700 راكب لقضاء الليلة على أسرة قابلة للطي في مبنى المطار، وتم استيعاب مئات الأشخاص في الفنادق. وفي صباح اليوم الأحد، تم إلغاء حوالي 330 رحلة، وتأخرت أكثر من 60 رحلة لمدة أكثر من نصف ساعة. ووفقا لبيانات المطار، أثر الحادث على حوالي 32 ألف راكب.

ويشار أيضا إلى أنه بدأت يوم السبت العطلة المدرسية، وتسبب ذلك بزيادة الركاب بشكل كبير، ما أدى لتأزم الوضع أكثر. ولم تتم استعادة عمل المطار بشكل كامل حتى الآن.

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