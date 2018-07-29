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هاشتاغ #ارحل_ياسيسي يتصدر الترند العالمي فور "زعله"!

هاشتاغ #ارحل_ياسيسي يتصدر الترند العالمي فور
الأحد ٢٩ يوليو ٢٠١٨ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

رد المصريون سريعاً على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لما أحاول أخرجكم من العوز تعملوا هاشتاغ "#ارحل_ياسيسي" يبقى أزعل ولا ما أزعلش"، فتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولاً المصرية والعالمية لموقع "تويتر".

العالم- مصر

وحاولت الكتائب الإلكترونية والأذرع الإعلامية، تدشين وسم #حقك_علينا_يا_سيسي، ودعا المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية، أحمد موسى عبر برنامجه "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد": "من فضلكم.. أرجوكم اشتغلوا على الهاشتاج ده، لو سمحتم الهاشتاج ده مهم بالنسبة لي خاصة عقب شعور الرئيس السيسي بالحزن، بسبب انتشار هاشتاج يطالبه بالرحيل في ظل قيامه بإخراج البلاد من الفقر والعوز والتحديات".

ولكن وسم الكتائب وموسى لم يستطع منافسة #ارحل_ياسيسي بأية درجة، وفشل حتى في البقاء بقائمة الأكثر تداولاً أكثر من ساعة واحدة، بل وهاجم معارضو السيسي الوسم والكتائب التي تغرد فيه.

وكتب "مغرد صعيدي": "‏لجان السيسي عاملين هاشتاغ ‎#حقك_علينا_يا_سيسي، محدش بيتجرح قوي غير لما يكون عشمان قوي .. وعشمك مطلعش في محله يا بلحة. ‎#ارحل_ياسيسى".

وسخر المذيع أسامة جاويش: "‏‎#حقك_علينا_يا_سيسي متزعلش مش هنقولك تاني ‎#ارحل_ياسيسي".

وغرد حساب "حركة شباب 6 أبريل": "‏آخر عنقود ‎#الحكم_العسكري زعلان! راعي اختراع ‎#الكفتة وصاحب فكرة عربيات الخضار واللنض الموفرة وصاحب قرار حفر أغلى تفريعة في العالم. #مصر #ارحل_ياسيسي".

ودعت "الست نور": "‏هم في رعب من كلماتنا لم يتحملوا ساعات حتى دفع بمجموعات من الذباب الالكتروني تنشر أكاذيبهم لذا شارك.. اكتب .. اصرخ .. أسمعهم صوتنا ..ان لم تحرر هذه الكلمات اوطاننا سنكون نحن قد تحررنا من طغيانهم. #ارحل_ياسيسي".

وكتب الإعلامي التونسي محمد الهاشمي: "‏شوفوا ماذا يقول ‎#السيسي للشعب المصري الكريم: عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ‎#ارحل_ياسيسي! نسمي هذا بجاحة أم وقاحة، أم الاثنين معا؟ يا راجل ارحل وخلي شعب ‎#مصر يختار حكامه ونوابه بحرية زي الألمان والطليان والماليزيين والهنود.. يا راجل غور الليلة قبل بكرة".
 

(العربي الجديد)

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