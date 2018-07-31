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الجيش البريطاني يستعد لمواجهة "البريكست القاسي"

الجيش البريطاني يستعد لمواجهة
الأحد ٢٩ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "صاندي تايمز" أن الحكومة البريطانية طرحت خطة تقضي بإشراك القوات المسلحة في تزويد المواطنين بالمساعدات الإنسانية إذا خرجت البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

العالم - أوروبا

ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم عن أحد الوزراء الذي لم تكشف عن اسمه قوله إن السلطات قد تلجأ إلى هذه الخطة إذا أسفر "البريكست القاسي" (انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين) عن حصار الموانئ البريطانية ونقص الأغذية والوقود والمواد الطبية نتيجة لذلك.

وقال الوزير إنه ثمة العديد من الخطط لحال عجز لندن عن التوصل لاتفاق مع بروكسل، مضيفا أن هذه المخططات لا تهدف إلى "إخافة الخيول"، بل هي خيارات واقعية تماما.

وأفادت الصحيفة بأن الخطة تقضي بمشاركة شاحنات ومروحيات عسكرية في نقل المساعدات إلى المحتاجين، مشيرة إلى أن هذه الخطة لا تطبّق عادة إلا في حالة الطوارئ.

وذكر مصدر مسؤول في وزارة الدفاع البريطانية للصحيفة أن الوزارة لم تتلقَ بعد طلبا رسميا بهذا الخصوص، مؤكدا في الوقت نفسه إمكانية أن تشارك القوات المسلحة في تزويد المواطنين بالمساعدات.

كما كشفت الصحيفة أن المحال التجارية في المملكة المتحدة وجهت إلى مورديها إنذارا بخصوص ضرورة تكديس احتياطيات البضائع الأساسية مثل الشاي والقهوة، تحسبا لأزمة اقتصادية محتملة.

ولفتت الصحيفة إلى أن "البريكست القاسي" يهدد بمشاكل ملموسة وزارة الصحة البريطانية التي سوف تضطر إلى البحث عن موردي المواد الطبية خارج الاتحاد الأوروبي.

وتستمر المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن شروط انسحاب لندن في بروكسل منذ يونيو العام الماضي، ومن المقرر أن تنتهي في نوفمبر المقبل.

 

 

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