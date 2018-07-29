البث المباشر
مراسل العالم: القوة الصاروخية تطلق صاروخاً باليستياً قصير المدى على تجمعات للعدو في الجريبات بمحافظة البيضاء اليمنية
جيش الاحتلال يستولي على سفن الحرية المتجهة لغزة ويعتقل المتضامنين
طيران العدوان الأمريكي السعودي يشن غارتين على منطقة الحنشات في مديرية نهم
جيش الاحتلال يستولي على سفن الحرية المتجهة لغزة ويعتقل المتضامنين
أ ف ب: رئيس الوزراء العراقي يقيل وزير الكهرباء بعد ثلاثة اسابيع من الاحتجاجات
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوقف وزير الكهرباء قاسم الفهداوي عن العمل عازيا سبب القرار الى تردي خدمات الكهرباء
رويترز عن مسؤولين اميركيين:مقتل 3 أشخاص واصابة 7 اخرين على الأقل في إطلاق نار وقع في مدينة نيو أورليانز
السلطات الاندونيسية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الى 10 قتلى على الاقل
سلطات الاحتلال الاسرائيلي تفرج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي بعد سجن استمر 8 أشهر
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة بين فلسطينيين و قوات الاحتلال على مدخل بلدة بيرزيت في الضفة الغربية

إیران تتوج بلقب بطولة كرة المضرب العالمیة للشباب

إیران تتوج بلقب بطولة كرة المضرب العالمیة للشباب
الأحد ٢٩ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

لأول مرة فی تاریخ ریاضة التنس فی إیران، توج سینا مقیمي بلقب بطولة كرة المضرب العالمیة للشباب. 

العالم - ايران

وحسبما أفاد إتحاد كرة المضرب الإیراني الیوم الأحد، أقیمت المرحلة النهائیة لمنافسات كرة المضرب العالمیة للشباب في أرمینیا وتنافس ممثل إیران مع لاعب التنس من الدولة المضیفة.

وفي ختام هذه المسابقة، فاز مقیمي على نظیره الأرمیني آرتو سوكویان بنتیجة (2-6 و6-7) وتتوج إیران لأول مرة بلقب البطولة في إطار منافسات التنس خارج البلاد.

وقد حاز اللاعب الأرمیني على لقب الوصافة لهذه المنافسات، كما احتل لاعبون من روسیا والسوید المركز الثالث لهذه المنافسات.

وشارك فی إطار هذه المسابقات لاعبون من إیران وروسیا وبریطانیا وأرمینیا والسوید والنرویج والیونان وبلغاریا ولبنان وفرنسا والبرتغال وسویسرا وكازاخستان وهولندا والنمسا وتركیا وسلوفاكیا وبیلاروسیا.

واستمرت هذه المنافسات لأسبوعین باستضافة أرمینیا، حیث أحرز ممثل إیران خلال الأسبوع الأول المركز الثالث المشترك لهذه المنافسات.

تصنيف :

روابط ذات صلة

لهذا السبب عليكم استخدام كرة التنس على متن الطائرة !!

في بلد يمنع الاختلاط.. شاهد أميرة سعودية تلعب التنس مع مسؤول ياباني!

وضعت كرات التنس في النشافة... عندما تعرفين السبب ستفعلين مثلها تماماً!

فيدرر يهزم نادال ويحرز لقب البطولة الختامية لموسم التنس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ميركل.. أقل تأييد في 12 عاما

هاشتاغ #ارحل_ياسيسي يتصدر الترند العالمي فور "زعله"!

اعتراض الاحتلال لسفينة العودة وكسر الحصار +فيديو

الجهاد: الاعتداء على سفينة كسر الحصار إرهاب وقرصنة

إیران تتوج بلقب بطولة كرة المضرب العالمیة للشباب

التكنولوجيا الحديثة.. بين السلب والايجاب!

انتقادات للبيت الأبيض بعد طرده صحافية بسبب أسئلتها!

عهد التميمي تكسر القيود الصهيونية + فيديو

معركة ادلب.. كل الاطراف تتحضر لها!

مسؤول برلماني يعلن عن حل مشكلة شركة "غاز بروم" الروسية في ايران 

ميركل.. أقل تأييد في 12 عاما

تقریر خاص.. عقد المنتدى العربي الدولي الرابع لعدالة فلسطين + فيديو

مصر تواجه خطر نقص استيراد القمح

مقتل 60 على الأقل بسبب الفيضانات شمال الهند

الجيش البريطاني يستعد لمواجهة "البريكست القاسي"

ليبيا.. استفتاء تاريخي على الدستور وسط الخلافات

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

خلال فعاليات المنتدى الدولي للعدالة لفلسطين ببيروت.. المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يدعو لمواجهة صفقة ترامب

هدية عسكرية من الصين للفلبين.. ما هي؟!

الأکثر مشاهدة