إیران تتوج بلقب بطولة كرة المضرب العالمیة للشباب

العالم - ايران

وحسبما أفاد إتحاد كرة المضرب الإیراني الیوم الأحد، أقیمت المرحلة النهائیة لمنافسات كرة المضرب العالمیة للشباب في أرمینیا وتنافس ممثل إیران مع لاعب التنس من الدولة المضیفة.

وفي ختام هذه المسابقة، فاز مقیمي على نظیره الأرمیني آرتو سوكویان بنتیجة (2-6 و6-7) وتتوج إیران لأول مرة بلقب البطولة في إطار منافسات التنس خارج البلاد.

وقد حاز اللاعب الأرمیني على لقب الوصافة لهذه المنافسات، كما احتل لاعبون من روسیا والسوید المركز الثالث لهذه المنافسات.

وشارك فی إطار هذه المسابقات لاعبون من إیران وروسیا وبریطانیا وأرمینیا والسوید والنرویج والیونان وبلغاریا ولبنان وفرنسا والبرتغال وسویسرا وكازاخستان وهولندا والنمسا وتركیا وسلوفاكیا وبیلاروسیا.

واستمرت هذه المنافسات لأسبوعین باستضافة أرمینیا، حیث أحرز ممثل إیران خلال الأسبوع الأول المركز الثالث المشترك لهذه المنافسات.