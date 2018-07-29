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مسؤول برلماني يعلن عن حل مشكلة شركة "غاز بروم" الروسية في ايران 

مسؤول برلماني يعلن عن حل مشكلة شركة
الأحد ٢٩ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة عن حل مشكلة شركة "غاز بروم" الروسية في ايران بعد اجتماعه بالسفير الروسي في طهران.

العالم - ايران

وقال فلاحت بيشة، انه خلال الاجتماع اليوم الاحد مع السفير الروسي والذي حضره ايضا رئيس لجنة الطاقة البرلمانية ومندوبين عن وزارة النفط والضمان الاجتماعي، تم طرح ودراسة مشكلتين، حيث تم في البداية دراسة المشكلة الحاصلة للشركة الروسية "غاز بروم" في طهران، كما جرت دراسة المشكلة الحاصلة في وزارة المالية الروسية حول مشروع "اينجة برون" في ايران.

واضاف، انه وبعد الاتفاق في هذا الاجتماع الذي ادى الى ازالة المشكلة، توقفت المتابعة القضائية لهذا الملف لاتباع اسلوب جديد لمعالجة الخلاف.

وقال فلاحت بيشة: تقرر ان يقوم السفير الروسي بمتابعة موضوع وزارة المالية الروسية وان اقوم انا بصفتي رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في المجلس بمتابعة موضوع شركة "غاز بروم".

واشار الى انه تم حل مشكلة حسابات شركة "غاز بروم" التي كانت قد اغلقت وتابع قائلا: لقد كانت الدعوة موجهة لمدراء "غاز بروم" للمشاركة في اجتماع مشترك في طهران ولكن للاسف كان من المحتمل ان نفقد احد شركائنا الاستراتيجيين بسبب هذه المشاكل الحاصلة.

واوضح بانه خلال الاجتماع المشترك بينه وبين رئيس لجنة الطاقة البرلمانية تم حل مشكلة شركة "غاز بروم" في طهران وتقرر بالمقابل حل مشاكل المشاريع الايرانية في وزارة المالية الروسية واضاف، ان مندوب شركة "غاز بروم" وعد بان مدراء الشركة سيعقدون في القريب العاجل اجتماعا مع المسؤولين الايرانيين لتوظيف استثمارات استراتيجية في قطاع النفط والغاز الايراني.

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