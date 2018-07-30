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بعد فتحه قمة بطولة آسيا

جهانغيري يهنئ منتخب الشباب الايراني للكرة الطائرة

جهانغيري يهنئ منتخب الشباب الايراني للكرة الطائرة
الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

اصدر النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري اليوم الاحد، بيانا هنأ فيه منتخب الشباب الايراني للكرة الطائرة بمناسبة فوزه بلقب بطولة اسيا التي اقيمت في البحرين.

العالم- ايران 

و اكد جهانغيري في بيانه الذي اصدره مساء أمس الاحد، ان تألق المنتخب الايراني للكرة الطائرة في منافسات بطولة شباب اسيا التي اقيمت في البحرين وفوزه بلقب البطولة في هذه المسابقات، مدعاة لفخر واعتزاز الشعب الايراني.

واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية قائلا، ان هذا الانجاز يجسّد مدى قدرات وكفاءة الشريحة الشبابية في البلاد، والمستوى المرموق الذي تحظى بها رياضة الكرة الطائرة على الصعيد الدولي؛ مقدما بهذه المناسبة احرّ التهانئ الى الشعب الايراني و'الاعضاء الدؤوبين' لهذا المنتخب.

واعرب جهانغيري عن امله لجميع المنتخبات الوطنية وبما يشمل شتي الفروع الرياضية، بتحقيق مزيد من الانتصارات في الساحات الدولية.
 

 

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