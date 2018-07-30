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العثور على فنان مصري متوفيا منذ يومين

العثور على فنان مصري متوفيا منذ يومين
الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

قالت وسائل إعلام مصرية، إن فنانا توفي، ولم يعرف الجيران بوفاته سوى بعد يومين، وذلك عقب تسرب رائحة جثته إلى البناية السكنية التي يقطن بها.

العالم - مصر

وبحسب صحف مصرية، فإن الفنان الشاب مصطفى العلي، توفي في شقته، ولم يكتشف جيرانه ذلك سوى بعد يومين.

ولم تذكر صحف مصرية أسباب وفاة مصطفى العلي.

وكان مصطفى العلي الذي بدأ التمثيل في مسرح الجامعة، شارك في مسلسل "الحكر" مع الممثل فتحي عبد الوهاب، والمخرج أحمد صقر، وله العديد من الأعمال مع عدد من المشاهير، من بينهم ليلى علوي، ورانيا يوسف، وإلهام شاهين.

ومن آخر الأعمال التي شارك بها مصطفى العلي، مسلسل "السيدة الأولى"، "شمس"، "عيون القلب"، "شهادة ميلاد"، "دنيا جديدة"، "الاكسلانس". وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل "البارون" للممثل عمرو عبد الجليل.

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