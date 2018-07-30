البث المباشر

تفاصيل ما حدث بين صلاح وماني تقلق عشاق ليفربول

تفاصيل ما حدث بين صلاح وماني تقلق عشاق ليفربول
الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "مترو" الانجليزية، أن حالة من الخلاف تسود بين نجمي ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، وأن ذلك بدا جليا في المباراة التي جمعت "الريدز" مع مانشستر يونايتد.

العالم - مصر

وقالت الصحيفة إن صلاح الذي تسبب في احتساب ركلة جزاء لفريقه بتلك المباراة، كان يطمح لتسديدها قبل أن يفاجئ بتوجه ماني صوب نقطة الجزاء استعدادا لتسديدها، وهو ما أثار حفيظة النجم المصري.

وأضافت، أن حوارا دار بين صلاح وماني قبل قيام اللاعب السنغالي بتسديد ركلة الجزاء، ونجاح جيمس ميلنر فى إنهاء الجدال بين النجمين بسحب صلاح من قميصه وإبعاده عن ماني خشية تفاقم الخلاف بين الطرفين.

وتحدثت الصحيفة أن ماني أراد مصالحة صلاح خلال احتفاله بالهدف قائلا: "مو هذه لك".

وأشارت إلى أن ماني على ما يبدو لن يسمح لصلاح بالاستحواذ على نجومية ليفربول بمفرده مثلما حدث في الموسم الماضي، إذ تربع اللاعب المصري على عرش النادي الإنجليزي، كما استحوذ على الغالبية العظمى من الجوائز الفردية، ليتواجد ضمن قائمة المرشحين الـ 10 للحصول على جائزة "الأفضل" لعام 2018 والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

روابط ذات صلة

محمد صلاح يقدم نصيحة لشاب تحدث عن "الحب"!

لقاء بين مصارع عالمي ومحمد صلاح في أمريكا (صور)

بالفيديو... جيمس بوند يلتقط صورا مع محمد صلاح في أميركا

جماهير ليفربول تمنع محمد صلاح من مغادرة ملعب مباراة مانشستر سيتى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الدوري البرازيلي فلامينغو يسحق ريسيفي 4-1 ويعزز موقعه في الصدارة

بطولة أوروبا تحت 19 عاما البرتغال تحرز اللقب بعد فوز مثير على إيطاليا 4-3

البريطاني غيرانت توماس يفوز بطواف فرنسا 2018

إحصائية رسمية.. العراق أنفق أكثر من 700 مليار دولار دون أي تحسن في الخدمات

موغابي: لن أصوت لمن استولوا على السلطة بطريقة غير قانونية

ما حقيقة وجود "الشيشة" في معسكر النصر السعودي ؟!

خاص للعالم.. نريمان التميمي: تؤلمني عدم وحدة الصف الفلسطيني + فيديو

يونيسيف: الأطفال يشكلون ثلث ضحايا تجارة البشر في العالم

مجهولون يغتالون رئيس الاستخبارات بمطار عدن الدولي

قاسمي يكشف عن مؤشرات ايجابية في الاتصالات مع أوروبا

تقرير "إسرائيلي" يكشف تنامي العلاقات مع البحرين سياسيا وأمنيا

إرهابي يسلم نفسه الى السلطات العسكرية في الجزائر

تفاصيل ما حدث بين صلاح وماني تقلق عشاق ليفربول

بري عن مستجدات تاليف الحكومة: لا جديد وما زلنا ننتظر

عون:يرفض أن يكون صندوق بريد لتمرير تشكيلة الحكومة

رئيس وزراء إثيوبيا يحرج بن زايد: علمونا العربية ونعلمكم الإسلام الصحيح

الطيران السعودي يستهدف محطة المياه في الحديدة

السفارة البحرينية في واشنطن تموّل موقعا إلكترونيا يبث أخبار كاذبة عن قطر

آلاف السوريين يغادرون إدلب عبر ممر إنساني

مقتل 4 سياح أجانب بحادث سير مروع في طاجيكستان

الأکثر مشاهدة