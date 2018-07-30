رسالة محكمة لاهاي التحذيرية لواشنطن نصر دبلوماسي لايران

العالم- ايران

و وجه رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي رسالة إلي وزير الخارجية الأمريكي مايك بمبميو، إثر شكوى طهران ضد عودة فرض واشنطن عقوباتها على إيران، محذرا حكومة واشنطن كي لا تتصرف بحيث تمس إجراءاتها نتائج القرارات المقبلة للمحكمة.

وأضاف جمالي، إن موضوع شكوى إيران، هو أن الإجراء الأمريكي بإعادة إجراءات الحظر أحادية الجانب يعتبر نقضا لتعهدات واشنطن الدولية في إطار معاهدة عام 1955، والتي تعهدت أمريكا بموجبها بأن تتعامل مع الرعايا الإيرانيين بصورة منصفة، وأن لا تمنع معاملاتهم المالية والمصرفية.

وحول شكوى إيران من اميركا إلي لاهاي ورسالة المحكمة إلي بومبيو، قال عضو الهيئة الرئاسية للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: هذا نجاح عظيم لإيران، رغم أننا ما زلنا نحن في البداية، وهذا ليس نهائياً، ولكنه يمكن أن يكون تحذيرا كبيرا للولايات المتحدة.

وأضاف أن هذا يتماشى مع السلوك المدروس والمتوازن للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهو نصر دبلوماسي وقضائي للبلاد.

وأكد المسؤول البرلماني إن قرار لاهاي قد يكون مؤثرا لإيران في المجتمع الدولي، مضيفا ان إجراءات لاهاي يمكن أن تشكل أداة ضغط على اميركا.