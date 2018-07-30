الحرس الثوري: سنثأر من العدو لدماء شهدائنا في مريوان

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غرب ايران، قال العميد رجبي، انه على هؤلاء الافراد الخونة ان يدركوا بانه سوف لن يمضي وقت طويل حتى نثأر منهم بكل قوة وحزم.

واضاف، انه عند الساعة الثالثة من فجر يوم الاثنين (22 تموز/يوليو) بالتوقيت المحلي (العاشرة والنصف مساء الاحد 21 تموز بتوقيت غرينتش) هاجم عدد من العناصر المعادية للثورة مركز "دري" العسكري في مدينة مريوان، حيث اصاب رصاصهم العتاد الذي كان بمعية قوات المركز ما ادى الى تفجيرها واستشهاد 10 من هذه القوات واصابة عدد اخر ايضا حيث استشهد احدهم للاسف لاحقا في المستشفى.

واضاف، انه خلال هذا الاشتباك قتل عدد من العناصر المهاجمة المعادية للثورة من قبل سائر قوات المركز فيما اصيب عدد اخر منهم حيث نقوم بملاحقتهم ومن المؤكد اننا سنثأر منهم بكل حزم وقوة لان هذا هو ما تطالب به اسر الشهداء واهالي كردستان.