فشل مؤامرة التحريض للإضراب في سوق طهران

العالم - ايران

وفي سياق متصل، قال 'محمد توكّلي' عضو هيئة اُمناء شرق سوق طهران (البازار) في تصريح لمراسل "ارنا"، 'إنّ السوق لم تشهد أيّ إضراب أو إغلاق محال سواء اليوم أو الايام السابقة؛ مشيرا الى إنعقاد إجتماع صباح اليوم حضره ممثلون عن غرفة النقابات التجارية.

وأضاف توكلي بأنّ أصحاب المحال التجارية في السوق ملتزمون عقائدياً بالسير على خطي قائد الثورة الاسلامية؛ مشدداً على أنهم عادة ما يحسمون قضاياهم والمشاكل التي يعاني منها السوق داخل أوساطهم وبالتنسيق مع وزارة الصناعة ومع النقابات دون إفتعال ضجة.

وأكد عضو هيئة اُمناء شرق سوق طهران بأنّ مقاطع الفيديو التي بثتها صباح اليوم بعض مواقع التواصل الاجتماعي، كانت مصورة في الساعات الاولى من الصباح قبل أن يباشر أصحاب المحال العمل؛ مطالباً الإعلام الرسمي بمواجهة آنية وعاجلة لهذه الأكاذيب فور إنتشارها.