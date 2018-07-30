مناورات رباعية في البحر الأحمر!

العالم-السعودية

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، اليوم الاثنين، في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن التدريبات تأتي في إطار فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك "استجابة النسر 2018".

وأوضح البيان أن الأيام الماضية شهدت المراحل التمهيدية للتدريب "استجابة النسر 2018" حيث تم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات، شملت المحاضرات النظرية والبيانات العملية وأساليب المهارة في الميدان والتكتيكات القتالية، التي تستخدمها القوات الخاصة، وتنفيذ العديد من الرمايات من أوضاع الرمي المختلفة، والتدريب على التخلص من الذخائر المتفجرة، وأعمال الغوص المشترك، وكذلك تنفيذ إدارة أعمال قتال مشتركة نهارا وليلا، لتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة".

ويتزامن ذلك مع وصول قطع بحرية تابعة للجيشين الأمريكي والإماراتي للمشاركة في فعاليات التدريب.

وتأتي هذه التدريبات بعد أيام قليلة من استهداف اليمنيين لناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر ملحقين بها أضرارا، أعلنت على إثرها السعودية تعليق جميع شحنات النفط الخام عبر باب المندب.