تعاون ايراني عراقي لاقامة مسيرة الاربعين بشكل رائع

العالم - ايران

وقال رئيس لجنة الاربعين المركزية "حسين ذوالفقاري" خلال الاجتماع الثامن للجنة والذي حضره ممثلو ورؤساء اللجان الداخلية ومحافظي ايلام وخوزستان وباقي اعضاء اللجنة في العراق: ان الهدف من عقد هذا الاجتماع زيادة التنسيق بين المسؤولين، ودراسة التوقعات وملاحظات اللجان الداخلية في لجنة الاربعين، وتسوية المشكلات والتحديات الموجودة قدر الامكان، وكذلك مناقشة ملاحظات وتوقعات اللجنة الايرانية المتواجدة في العراق، وتعزيز التعاون بين الجانبين لاقامة مراسم الاربعين العام الجاري بأفضل شكل ممكن.

واشار ذوالفقاري الى ان البنى التحتية لاقامة مسيرة الاربعين الحسيني مقبولة الا انها لا زالت بعيدة عن المستوى المطلوب.

واشار الى ان اقامة مراسم الاربعين بشكل رائع يعد أمرا هاما بالنسبة للشعبين الايراني والعراقي، مؤكدا ضرورة الحيلولة دون وقوع احداث من شأنها ان تعطي الذريعة للاعداء ومعارضي اقامة هذه المراسم.

وتابع قائلا: من خلال الاجراءات والخطط والتنسيق فسيتم اقامة مراسم الاربعين العم الجاري بشكل اروع وافضل من العام الماضي.

من جانبه قال السفير الايراني ببغداد "ايرج مسجدي" في هذا الاجتماع، ان الاجتماعات التنسيقية في العراق بدأت منذ شهر رمضان، وقد اتخذت اجراءات جيدة في هذا السياق ولا توجد مشكلة معينة.

واوضح ان اجتماع لجنة الاربعين في العراق حضرها ايضا المسؤولين ومحافظ كربلاء وتم التنسيق المطلوب، مضيفا: نأمل ان لا تحدث مشكلة ايضا العام الجاري، واقامة مراسم الاربعين بشكل افضل من العام الماضي.