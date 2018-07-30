جابري انصاري في سوتشي لحضور محادثات "استانا 10" 

العالم - ايران

ويجري جابري انصاري اليوم مباحثات ثنائية ومتعددة الاطراف مع المفاوضين الروسي الكسندر لافرينتييف والتركي سدات اونال و المبعوث الاممي الخاص للامين العام للامم المتحدة في الشان السوري استيفان ديميستورا.

وانطلقت اليوم الجولة العاشرة من محادثات أستانا في مدينة سوتشي الروسية لبحث الأزمة السورية بمشاركة وفدين يمثلان حكومة دمشق والمعارضة.

وتركز الجولة على ملفات "محاربة الإرهاب وبحث الوضع الإنساني في ضوء التطورات الأخيرة في سورية"، إضافة إلى "بحث ملف عودة اللاجئين".

ويشارك في اللقاء ممثل عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى جانب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا.