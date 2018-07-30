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مانشستر سيتي يعلن حالة مهاجمه رياض محرز

مانشستر سيتي يعلن حالة مهاجمه رياض محرز
الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن نادي "مانشستر سيتي"، أن مهاجمه رياض محرز، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أصبح جاهزا للعودة إلى التدريبات هذا الأسبوع، عقب تعرضه لكدمة في الكاحل في انتصار فريقه 3-2 على "بايرن ميونيخ" الألماني في الولايات المتحدة يوم السبت الماضي.

العالم - اوروبا

وقال النادي إنه تم استبدال محرز، الذي انضم لسيتي في عقد يمتد لخمس سنوات في وقت سابق هذا الشهر، عقب التحام عنيف من كريس ريتشاردز مدافع بايرن في الشوط الأول من اللقاء الأخير للفريق في فترة الاستعداد قبل بداية الموسم، بحسب "رويترز".

وأوضح سيتي عبر موقعه الإلكتروني أنه "لم يكشف فحص بالأشعة أجري اليوم عن وجود أي إصابة كبيرة، وسيكون محرز متاحا للاختيار في لقاء درع المجتمع مطلع الأسبوع المقبل أمام تشيلسي".

وخفف سيتي من المخاوف التي أثيرت بشأن اللاعب الدولي الجزائري الذي عاد لمانشستر، وقدمه موضوعة في حذاء واق وما اثير عن غيابه عن بداية الموسم الجديد.

وسيلعب سيتي أمام تشيلسي الفائز بكأس الاتحاد الانجليزي في مباراة درع المجتمع يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يلعب فريق المدرب بيب جوارديولا أمام أرسنال، في مباراته الافتتاحية للموسم في 12 أغسطس/ آب المقبل.

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