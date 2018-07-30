ايرلندا تثمن دور إيران في ضمان الأمن للمنطقة

العالم - ايران

وأكد هيغينز اليوم الإثنين خلال استقباله السفير الإيراني لدى إيرلندا "جواد كجوئيان"، أهمية تطوير التعاون بين البلدين، قائلا ان تضاعف حجم التبادل التجاري بين إيرلندا وإيران خلال العام الماضي، جاء في مصلحة البلدين.

وفي جانب آخر من حديثه، ثمن الرئيس الإيرلندي دعم إيران عضوية إيرلندا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفيما أشار الى الإتفاق النووي، أعلن دعم إيرلندا للتعددية والإتفاقات الدولية مؤكدا المجالات المتوفرة لتطوير التعاون بين الإتحاد الأوروبي وإيران.

وفي ختام اللقاء، حمل هيغينز السفير الإيراني خالص تحياته الى نظيره الإيراني "حسن روحاني".

من جانبه، عبر كجوئيان عن سروره حيال هذه الزيارة مبلغا بدوره تحيات الرئيس روحاني الى الرئيس الإيرلندي.

وفي معرض إشارته الى العلاقات والتعاون المتنامي بين البلدين اكد الإرادة المتوفرة لدى المسؤولين الإيرانيين لتطوير التعاون الشامل مع إيرلندا.

وفيما أشار الى مكانة إيران ودورها في إرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، قدم شرحا عن مواقف إيران حيال التطورات في الشرق الأوسط لا سيما اليمن وسوريا.