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السفير الايراني في اسلام آباد: 

ايران ترغب بتنمية العلاقات الشاملة مع الحكومة الباكستانية الجديدة

ايران ترغب بتنمية العلاقات الشاملة مع الحكومة الباكستانية الجديدة
الثلاثاء ٣١ يوليو ٢٠١٨ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الايراني في اسلام آباد مهدي هنردوست استعداد طهران للتعاون الشامل مع الحكومة الباكستانية الجديدة.

العالم - ايران

وفي رسالة وجهها الى عمران خان، هنأ السفير هنردوست بفوز حزب "تحريك انصاف" في الانتخابات البرلمانية الاخيرة في باكستان وقال، ان طهران على استعداد للتعاون الشامل مع الحكومة الجديدة في اسلام آباد.

واعتبر المشاركة الواسعة من قبل الشعب الباكستاني في الانتخابات بانها رسخت الديمقراطية في باكستان، متمنيا النجاح والتقدم لحزب "تحريك انصاف" والشعب الباكستاني حسبما افادت وكالة فارس للانباء.

وكان زعيم حزب "تحريك انصاف" قد اعلن في اول خطاب له بعد فوزه في الانتخابات البرلمانیة بان الحكومة القادمة في بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها مع ايران.

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